«ЖАРА KIDS FEST» в столице: самые яркие фото участников и гостей фестиваля

В Москве 2 февраля прошёл первый международный музыкальный молодёжный Digital-фестиваль «ЖАРА KIDS FEST». На сцене Vegas City Hall собрались участники из России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, США, Украины, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.

Выступления артистов оценивали члены жюри, в состав которого вошли Слава, Карина Кросс, Денис Клявер, а также Глюк'oZа. Ведущими фестиваля были Константин Тарасюк, Юлия Барановская и Артём Аршавин.

Фестиваль посетила целая россыпь звёздных музыкальных исполнителей, видеоблогеров и тиктокеров, в частности, Даня Милохин, Jony, Артур Бабич, Аня Pokrov, Егор Шип, Джаро, Karna.val, Gavrilina, Mary Gu, Артём КИД, TERNOVOY, LIDUS, Анет Сай, Маха Горячева и другие.

На сцене также выступили Зара, Денис Клявер, DAVA, Слава с дочерью Александрой Морозовой, EMIN с сыном Али.

О том, как прошёл музыкальный фестиваль, — в фотогалерее NEWS.ru.

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru