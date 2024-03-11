Земфира пожаловалась на отказ снять с нее статус иноагента Земфира подала жалобу в суд после отказа снять с нее статус иноагента

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Земфира

Российская певица Земфира Рамазанова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) направила жалобу в кассационный суд после отказа снять с нее статус иностранного агента, сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию. Артистку признали иноагентом в феврале 2023 года.

Зарегистрирована кассационная жалоба по делу, — отметили в кассации.

По решению Минюста Земфира была включена в список иностранных агентов в 2023 году. Замоскворецкий районный суд Москвы посчитал, что решение является законным. При этом Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу по данному заключению, после чего оно вступило в силу.

Согласно выводам Министерства юстиции, певица открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против спецоперации, а также получала поддержку от иностранных источников.

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