Земфира получила французское гражданство

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Земфира

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники сообщает, что певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) получила гражданство Франции. По информации канала, уже около полутора лет исполнительница живет во Франции вместе с актрисой Ренатой Литвиновой.

SHOT пишет, что в Париже они учредили компанию в сфере исполнительского искусства «Рената».

Telegram-канал Mash ранее сообщил о том, что Земфира открыла в России новую компанию «Родина», фирма зарегистрирована в квартире экс-директора группы «Машина времени». По информации канала, уставный капитал фирмы составляет 10 тысяч рублей, род ее деятельности выяснить не удалось. При этом Земфира говорила, что не собирается возвращаться в Россию.

Земфира была включена Минюстом в реестр иноагентов в феврале 2023 года. Ведомство обосновало свое решение тем, что артистка выступала в поддержку Украины, осуждала специальную военную операцию ВС России, давала концерты в недружественных странах, а также получала поддержку от иностранных источников. 12 мая стало известно, что певица подала иск к Минюсту с требованием признать включение в перечень иноагентов незаконным.