Зеленский снялся в фильме Netflix о холодной войне и Путине Зеленский появился в трейлере нового сериала от Netflix о холодной войне

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский появился в трейлере нового девятисерийного сериала от стриминговой платформы Netflix «Переломный момент: бомба и холодная война». В документальной картине описываются истории холодной войны, создания ядерной бомбы, а также события последних лет на Украине. Помимо Зеленского в сериале снялись генсек НАТО Йенс Столтенберг, бывший директор ЦРУ Роберт Гейтс и бывший госсекретарь Кондолиза Райс.

Документальный фильм рассказывает о холодной войне и последствиях распада Советского Союза, приведших к росту популярности Владимира Путина. Это исследование многолетнего конфликта между Соединенными Штатами и Советским Союзом, основанное на текущих событиях, которые показывают, что холодная война продолжается, а мир находится на пороге ядерной войны, — говорится в описании сериала.

Режиссер картины Брайан Киппенбергер назвал спецоперацию России на Украине эхом холодной войны. Сериал содержит много кадров, снятых на Украине после 24 февраля 2022 года. В картине показаны интервью семи действующих или бывших мировых лидеров. Обложкой трейлера сериала стал кадр из интервью Зеленского. Релиз документального сериала состоится 12 марта.

Ранее Зеленский заявил, что граждане страны избрали бы его президентом на новый срок, если бы выборы в стране состоялись прямо сейчас. В настоящий момент большая часть избирателей поддерживают именно его, уверен политик.