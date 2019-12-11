https://static.news.ru/photo/d201356c-1c1e-11ea-8459-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский и российская актриса Анастасия Заворотнюк стали самыми популярными людьми на Украине по версии компании Google в 2019 году.

Как сообщают « Известия », лидер Незалежной обошёл актрису и занял первое место в рейтинге. Украинские пользователи часто искали информацию о смерти певицы Юлии Началовой, а также оставляли запросы, связанные с фильмами «Джокер», «Мстители: Финал», последним сезоном «Игры престолов».

По словам директора по бизнес-операциям Google в Восточной Европе Дмитрия Шоломко, украинцев больше волнует спорт и шоу-бизнес, нежели политика. Он подчеркнул, что запросов на украинском языке становится всё больше и больше.

Ранее Google представил новую подборку проекта «Год в Поиске». Разработчики рассказали, чем больше всего интересовались российские пользователи в 2019 году. Самыми популярными событиями стали Евровидение-2019, 30-летие падения Берлинской стены и футбольный матч России и Бельгии, писал NEWS.ru.