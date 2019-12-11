Президент Украины Владимир Зеленский и российская актриса Анастасия Заворотнюк стали самыми популярными людьми на Украине по версии компании Google в 2019 году.
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По словам директора по бизнес-операциям Google в Восточной Европе Дмитрия Шоломко, украинцев больше волнует спорт и шоу-бизнес, нежели политика. Он подчеркнул, что запросов на украинском языке становится всё больше и больше.
Ранее Google представил новую подборку проекта «Год в Поиске». Разработчики рассказали, чем больше всего интересовались российские пользователи в 2019 году. Самыми популярными событиями стали Евровидение-2019, 30-летие падения Берлинской стены и футбольный матч России и Бельгии, писал NEWS.ru.
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