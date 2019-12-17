https://static.news.ru/photo/ecaad89c-20dc-11ea-b42c-fa163e074e61_660.jpg «Ленфильм» Фото: Ленфильм/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Главное здание киностудии «Ленфильм» с садом на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге признали объектом культурного наследия.

Генеральный директор фонда развития «Ленфильма» Эдуард Пичугин обратился в городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, передают «Невские новости».

Комиссия ведомства признала, что у главного здания студии на Каменноостровском проспекте есть архитектурно-художественная и историко-мемориальная ценность. Комитет также рекомендовал включить в границы территории объекта часть сада «Аквариум».

Ранее NEWS.ru писал, что дом в Москве, в котором жил поэт Владимир Маяковский, признан объектом культурного наследия. Речь идёт о здании на Красной Пресне. Оно было возведено в 1904–1906 годах по проекту архитектора Осипа Шишковского в стиле французского модерна. Строение является типичным образцом доходных домов начала XX века.