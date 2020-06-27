Завязавший со спиртным Харатьян призвал «не казнить» Ефремова

https://static.news.ru/photo/e0f32d86-b846-11ea-ac0e-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Харатьян Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Устроившего смертельное ДТП в центре Москвы актёра Михаила Ефремова уже «похоронили заживо». Он живой человек, которого не стоит казнить без суда и следствия, заявил коллега и товарищ артиста Дмитрий Харатьян.

Звезда «Гардемаринов» подчеркнул, что современное общество, к сожалению, очень озлобленное. Поэтому Ефремова «казнили» до суда. Харатьян подчеркнул, что люди уже вынесли свой вердикт, а ведь такие аварии, особенно с участием пьяных граждан, случаются ежедневно.

Также актёр с уважением высказался о личных качествах Ефремова. Он назвал коллегу честным, порядочным, добрым человеком и замечательным семьянином. Кроме того, Харатьян признал, что сам прошёл через тяжкое пристрастие к алкоголю. Именно поэтому, как отметил артист, он имеет право высказаться относительно сложившейся ситуации.

У меня было очень много неприятностей, связанных с алкоголем. Я был очень сильно зависимый от алкоголя человек. Мне не стыдно это говорить, потому что это может стать примером для кого-то. В том числе, для Миши, для которого я не стал примером, к сожалению, — цитирует Харатьяна KP.RU.

В 2019 году артист отметил 15-летие своей «трезвой» жизни. В разговоре с журналистами о Ефремове он понадеялся на то, что тот бросит пить, и посвятил коллеге стихотворение поэта и барда Булата Окуджавы, в котором есть такие строки: «Идущий следом ангел белый/ Прошепчет, что надежда есть».

Ефремов попал в ДТП вечером 8 июня в центре Москвы. На своём Jeep Grand Cherokee актёр выехал на встречную полосу, где протаранил фургон Lada службы по доставке еды. Второй участник ДТП скончался в больнице.

В момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает лишение свободы до 12 лет.

Защитник актёра заявил, что Ефремов пытался неоднократно связаться с семьёй погибшего для выплаты компенсации, а также высказывал желание «усыновить» детей Захарова.

NEWS.ru писал, что актёр Марк Горонок рассказал, как сам чуть не стал жертвой пьяной выходки Ефремова.