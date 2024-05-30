В ночь на 30 мая в возрасте 53 лет умерла российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк. Незадолго до кончины она жаловалась на сильные головные боли, слабость, похудела и почти не могла двигаться.

В мае 2020-го директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров рассказал, что у актрисы обнаружена опухоль головного мозга. Заворотнюк прекратила работу на телевидении и в театре.

В последние годы за актрисой ухаживали ее супруг фигурист Петр Чернышев и мать. Заворотнюк перенесла несколько курсов химиотерапии. Она проживала в доме, который находится в закрытом поселке Крекшино, ее периодически возили в государственную больницу на процедуры.

В конце 2023 года артистка прошла курс дорогостоящего лечения в частной клинике, однако болезнь не отступила. Две недели назад состояние актрисы резко ухудшилось.

Как выглядела Заворотнк до болезни — в фотогалерее NEWS.ru.

Анастасия Заворотнюк, 2003 год

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк, 2003 год

Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год

Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год

Анастасия Заворотнюк, 2005 год

Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк, 2005 год

Анастасия Заворотнюк, 2005

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк, 2005

Анастасия Заворотнюк, 2007 год

Фото: Valery Gorokhov/Russian Look/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк, 2007 год

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов, 2007 год

Фото: Victor Klyushkin/Russian Look/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов, 2007 год

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2008 год

Фото: Anton Belitsky/Russian Look//Global Look Pres

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2008 год

Марат Башаров, Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский, 2011 год

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres

Марат Башаров, Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский, 2011 год

Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Нагиев, 2013 год

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Нагиев, 2013 год

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2016 год

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2016 год

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2019 год

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2019 год