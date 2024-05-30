Заворотнюк умерла после борьбы с раком: фото актрисы до болезни

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк, 2018 год

В ночь на 30 мая в возрасте 53 лет умерла российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк. Незадолго до кончины она жаловалась на сильные головные боли, слабость, похудела и почти не могла двигаться.

В мае 2020-го директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров рассказал, что у актрисы обнаружена опухоль головного мозга. Заворотнюк прекратила работу на телевидении и в театре.

В последние годы за актрисой ухаживали ее супруг фигурист Петр Чернышев и мать. Заворотнюк перенесла несколько курсов химиотерапии. Она проживала в доме, который находится в закрытом поселке Крекшино, ее периодически возили в государственную больницу на процедуры.

В конце 2023 года артистка прошла курс дорогостоящего лечения в частной клинике, однако болезнь не отступила. Две недели назад состояние актрисы резко ухудшилось.

Как выглядела Заворотнк до болезни — в фотогалерее NEWS.ru.