Заворотнюк, тайное замужество, Крым: где сейчас актриса Екатерина Дубакина

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Екатерина Дубакина

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Екатерина Дубакина продолжает творческую деятельность. Чем она занимается сейчас, что говорила об Анастасии Заворотнюк?

Чем известна Дубакина

Екатерина Дубакина родилась 2 ноября 1989 года в Севастополе. Там ее семья жила недолго, пока отец находился в командировке. Спустя время Дубакина вместе с родителями вернулась в Москву.

После школы она собиралась поступать на факультет журналистики, но в итоге выбрала актерский вуз. Окончила российскую академию театрального искусства, отделение режиссуры.

Дубакина прославилась в 2004 году после выхода сериала «Моя прекрасная няня». Также артистка снималась в картинах «Одинокое небо», «ЖАRА», «Моя прекрасная няня — 2: Жизнь после свадьбы», «Немного не в себе», «Светофор», «Тартюф», «Берега», «Красивая жизнь», «Умельцы», «Метод», «Про Веру», «Кто поймал букет невесты» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 24 работы.

В 2018 году Дубакина впервые попробовала себя в качестве режиссера и поставила спектакль «Самоубийца», где также исполнила главную роль.

«Опыт этот я больше не буду повторять, все-таки артисту нужен режиссер, а режиссеру — артист. Режиссерский путь для меня относительно новый, но очень интересный, я надеюсь, что буду совмещать эти две профессии, не в ущерб обеим», — признавалась она.

Что известно о личной жизни Дубакиной

На протяжении долгого времени Екатерина Дубакина не афишировала свою личную жизнь, однако в 2020 году рассказала, что состоит в браке с режиссером Евгением Семеновым.

«Сердце мое занято, вот уже два года как я замужем», — сообщила актриса.

Что Дубакина говорила о Крыме

Екатерина Дубакина родилась в Севастополе, но всю сознательную жизнь провела в России.

При этом она каждое лето приезжает в Крым. В 2016 году актриса также проводила творческие вечера в «Артеке» на детском кинофестивале «Алые паруса».

Дубакина отмечала, что посещение Крыма не мешает ей путешествовать по миру. Однако ей закрыт въезд на Украину.

«На Украину, конечно, нет возможности поехать. Я знаю, что я в их невъездном списке, но в остальном — нет. Я была в Германии. Нет, никаких вопросов не было», — делилась она.

Что Дубакина говорила о Заворотнюк

Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк умерла 29 мая после продолжительной болезни. Екатерина Дубакина на протяжении многих лет снималась с актрисой в сериале «Моя прекрасная няня».

После смерти Заворотнюк Дубакина отметила, что коллега была отзывчивым, трудолюбивым и ответственным человеком.

«Она была очень отзывчивым человеком, трудолюбивым, ответственным. Никогда у нее не было звездной болезни. Очень тепло ко всем относилась, не показывала усталости, хотя, конечно, ей было сложнее всех. Раньше, в 2004 году, не было такого, что после 12-часового съемочного дня все сразу расходились или из ряда вон переработка. Бывало, что и до часа ночи процесс длился», — поделилась она с NEWS.ru.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2003 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2003 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Valery Gorokhov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2007 год Фото: Valery Gorokhov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2007 год Фото: Victor Klyushkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов, 2007 год Фото: Victor Klyushkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов, 2007 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look//Global Look Pres Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2008 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look//Global Look Pres Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2008 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres Марат Башаров, Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский, 2011 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres Марат Башаров, Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский, 2011 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Нагиев, 2013 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Нагиев, 2013 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2016 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2016 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2018 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2019 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2019 год

Чем сейчас занимается Дубакина

Екатерина Дубакина продолжает творческую деятельность. Сейчас она задействована в постановке «Тайна старого шкафа».

В 2022 году актриса снялась в сериалах «Только по любви» и «Провинциальный детектив».

Также Дубакина занимается режиссурой. В 2021 году она создала независимый театр ТДМ.

«Идея родилась давно, после первых двух моих режиссерских спектаклей в государственном театре, но окончательное решение пришло, когда мы репетировали спектакль „Марьино поле“. Трудностей много, создавать театр во время пандемии коронавируса — это, наверное, очень рискованная идея, но мы движемся вперед, у нас уже есть свой зритель, и они пишут нам, благодарны, следят за нашими новостями», — рассказывала Дубакина.

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