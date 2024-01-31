Заворотнюк, фильм Пригожина, бездетность: куда пропал Григорий Сиятвинда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Григорий Сиятвинда в роли Счастливцева в спектакле «Лес»

Заслуженный артист России Григорий Сиятвинда наиболее известен зрителю по съемкам в телесериалах «Кухня» и «Отель Элион». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь актера, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Григорий Сиятвинда

Сиятвинда родом из Сибири. Его родители познакомились в Харькове во время учебы. Артист появился на свет в Тюмени, после чего семья переехала на родину его отца в Замбию. Когда мальчику было пять лет, родители развелись и он вместе с мамой вернулся в Тюмень.

Получив диплом о среднем образовании, Сиятвинда поступил в Тюменский индустриальный университет на факультет технической кибернетики. Окончив первый курс он отправился служить в армию, а после демобилизации сменил вуз, поступив в Щукинское училище в Москве.

В 1995 году Сиятвинда был принят в труппу театра «Сатирикон», а еще спустя два года дебютировал в кино в фильме «Не валяй дурака». На сегодняшний день в фильмографии актера порядка 65 работ. Он наиболее известен по ролям в лентах «Кухня», «Гранд», «Отчаянные дольщики». В 2021 году артист также снялся в фильме «16-й», который окрестили «исповедью» петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

Чем сейчас занимается Григорий Сиятвинда

Григорий Сиятвинда в 53 года продолжает сниматься в кино. В прошлом году он сыграл Кощея в фильме «Бабая Яга спасает мир», а также появился в картине «Зоськина заправка».

Сейчас артист снимается для фильма «Зять» и в продолжении сериала «Балабол», где играет опера Джорджа. Григорий Сиятвинда является ведущим артистом московского театра «Сатирикон».

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости Григорий Сиятвинда

Актер Станислав Садальский также сообщал о возобновлении работы над фильмом «Семейка Триллера» с актрисой Анастасией Заворотнюк в одной из главных ролей. В ленте также снимался Сиятвинда. Это картина о собаке, которая научилась читать человеческие мысли, однако ее производство не было завершено.

Почему актер жалел об участии в «Ледниковом периоде»

Сиятвинда несколько лет назад принял участие в шоу на Первом канале «Ледниковый период». Он катался в паре с фигуристкой Еленой Леоновой. По словам артиста, он много раз пожалел о том, что согласился на этот проект.

«Когда меня позвали в это дело, первый порыв был отказаться. Я рассматривал предложение с точки зрения „зачем мне это как артисту“. Помелькать на экране? Мне это не нужно. Добавить славы? Тоже нет. Забудьте про меня — идите в кино, в театры, а про меня лично забудьте!» — рассказал он ndn.info.

Уговорить принять участие в проекте актера смогла супруга. Во время первых тренировок Стятвинда заинтересовался фигурным катанием, однако быстро потерял интерес к шоу.

«В какой-то момент подумывал, что смогу прыгать эти все, с поворотами. Но... В общем, с какого-то момента я умолял небо, чтобы это поскорее закончилось», — добавил он.

Что известно о личной жизни Григория Сиятвинда

Артист женился в 37 лет на танцовщице и балетмейстере Татьяне, с которой познакомился на съемочной площадке фильма «Кинофестиваль». Супруга младше актера на 10 лет, детей у них нет.

«Никто не может обойти эту тему стороной. У нас есть Федор, наш чудесный фикус. Это вообще никак от нас не зависит. Люди, которые говорят, что не хотят ребенка, как раз и залетят. А те, кто десять лет пытается обзавестись потомством, остаются бездетными. Видимо, еще не дошли до нас наши дочери и сыновья», — признавался артист.

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