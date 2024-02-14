Завещала картины на $2 млрд Путину: кем была Нина Молева, откуда коллекция

Фото: Юрий Заритовский/РИА Новости

Нина Молева, 1988 год

Российский искусствовед и писатель Нина Молева скончалась, завещав свою огромную коллекцию картин президенту России. Почему она выбрала Владимира Путина, знакомы ли они и что их связывает, как у нее появилась такая дорогая коллекция картин?

Что известно о завещании Нины Молевой

14 февраля стало известно, что писательница, историк, искусствовед Нина Молева ушла из жизни в возрасте 98 лет. Она была членом Союза писателей и Союза художников России. В Минкульте России сообщили, что она скончалась 11 февраля.

Известно, что Молева вместе с мужем, художником Элием Белютиным, собрали значительную коллекцию картин и предметов искусства. Как пишет MK.RU, в 1990-е годы уже пожилые художники (Молева и Белютин родились в 1925 году) решили завещать свою коллекцию России, однако после того как Белютин скончался в 2012 году, стало известно, что это юридически невозможно. Тогда наследником коллекции стал президент Владимир Путин как юридический представитель России.

«Светлая память уникальному ученому, писателю, воину, удивительной женщине», — выразил соболезнования Минкульт.

Фото: Юрий Заритовский/РИА Новости Нина Молева, 1988 год

Что за коллекция Белютина и Молевой

По словам Молевой, начало коллекции картин в 1870-х годах положил дедушка ее мужа Иван Егорович Гринев, который работал художником в императорских театрах, в том числе Большом и Малом. Генеалогический сайт Geni.com сообщает, что благодаря большому наследству от отца Иван Гринев смог собрать большую коллекцию картин, в том числе европейской живописи XV–XVII веков. В ней также оказались различные редкие экспонаты, в том числе личные вещи Николая Гоголя.

В 1900-х годах Гринев решил построить музей для экспозиции своей коллекции, однако началась Великая Октябрьская революция. Узнав, что большевики приняли решение об экспроприации частных коллекций, Гринев замаскировал и спрятал свою. В 1919 году он скончался от сыпного тифа, рассказав о спрятанной коллекции своей жене княжне Марии Курбатовой и дочери.

В дальнейшем коллекцию, которая оставалась на чердаке, пополнял муж дочери Гринева, итальянец Микеле Белуччи. Так в нее попал ряд картин итальянских живописцев. Достали картины с чердака только в 1949 году. Наследником стал внук создателя Элий Белютин. «Коммерсант» сообщает, что есть данные, согласно которым Белютин работал в советской контрразведке и смог после Великой Отечественной войны пополнить коллекцию картинами таких мастеров, как Рембрандт и Тициан.

В 1990-х годах стоимость коллекции оценили в $400 млн, однако, как писало «Сегодня.ру», реальная стоимость может доходить до $2 млрд. Получить всю коллекцию пыталась Польша — якобы Белютин завещал часть коллекции Варшаве — и вдове после его смерти предложили похоронить его за рубежом.

Фото: Виталий Созинов/Фотохроника ТАСС Элий Белютин дает автографы посетителям выставки «Новая реальность» в Манеже, 1990 год

«Начались уговоры: мол, Элий Михайлович столько натерпелся от России, что лучше бы вам перебраться на жительство в Польшу. Со всем своим имуществом, разумеется», — приводила KP.RU рассказ Молевой.

Переезд в Польшу не состоялся — якобы Нина Молева потребовала, чтобы мужа похоронили на Аллее Славы в Варшаве. Но там могут покоиться только самые знаменитые поляки, поэтому МИД Польши отказал и прекратил переговоры.

Ранее коллекцию пыталась получить и Литва: по данным «Сегодня.ру», президент Литвы Альгирдас Бразаускас лично приходил на квартиру к Молевой и Белютину с двумя новыми литовскими паспортами и предложил гражданство и квартиру в Вильнюсе в обмен на коллекцию.

Кем были Нина Молева и Элий Белютин

Нина Молева была доктором исторических наук и кандидатом искусствоведческих наук, профессором. Она написала большое количество книг по истории искусства и искусствоведению. Первые ее работы были посвящены русскому художнику Павлу Чистякову.

Вместе с мужем Элием Белютиным (фамилия образована от «обрусевшего» Белуччи, имя Элигий дали в честь итальянского деда) Молева создала творческую студию «Новая реальность», которая сильно отклонилась от советских норм соцреализма.

Элий Белютин активно работал как художник и преподаватель искусства, однако в советское время официального признания не получил. В 2000 году после инаугурации Владимир Путин торжественно наградил Элия Белютина орденом Почета, одной из самых высоких наград в Российской Федерации.

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