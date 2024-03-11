«Заткнуть может только кулак»: Селин «поставил диагноз» Смольянинову Актер Селин заявил, что Смольянинова может остановить «только кулак»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сергей Селин

Российский актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) перешел все возможные красные линии, высказался в беседе с aif.ru заслуженный артист РФ Сергей Селин, известный зрителям по роли Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей». По его словам, такого «упертого барана» может остановить только кулак. Селин также считает, что у Смольянинова, который покинул Россию после начала спецоперации и начал критиковать руководство страны, «поехала крыша».

У меня такое ощущение, что он один раз сказал глупость и его теперь не остановить никак. Наступил момент, когда заткнуть может только кулак. <...> Ну поехала крыша, как говорят в народе. Вот и его крыша поехала, похоже на это, — заявил Селин.

По мнению Селина, Смольянинов сам не понимает, что говорит, и не воспринимает чужое мнение, отличное от своего. Комментируя слова актера о готовности выступать перед бойцами Вооруженных сил Украины, звезда «Улиц разбитых фонарей» заявил, что «Остапа понесло».

Ранее народный артист РСФСР Василий Ливанов высказался о Смольянинове и уехавшей из страны актрисе Чулпан Хаматовой. Он назвал обоих артистов ничтожествами за их антироссийские высказывания. Смольянинова он счел подлецом и предателем Родины, а Хаматову раскритиковал за чувство стыда перед Россией.