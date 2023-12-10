«Застал отголоски»: что Минекаев из «Слова пацана» говорит об ОПГ и Марате

Фото: Пресс-служба WINK

Рузиль Минекаев

24-летний актер Рузиль Минекаев, сыгравший Марата в сериале «Слово пацана», стал одним из фаворитов зрителей. Леон Кемстач, снявшийся в роли Пальто, называл его своим другом. Все о профессиональной карьере и личной жизни артиста — в материале NEWS.ru.

Где родился и вырос Рузиль Минекаев

Рузиль Минекаев родился 20 мая 1999 года в российском городе Нурлате в татарской семье. Будущий актер профессионально занимался национальной борьбой, играл на фортепиано в музыкальной школе и обучался академическому вокалу. Рузиль не скрывает, что много времени проводил во дворе и плохо учился в школе. Это, по его словам, делает его похожим на сыгранного в «Слове пацана» Марата.

«У меня все детство прошло во дворе. Примерно учился, ходил в музыкальную школу, возвращался домой и делал уроки — это не про меня. Я и музыкальную школу прогуливал, и учился я тоже не очень хорошо. Поэтому я примерно понимал, о чем Марат думает и что чувствует», — признался Рузиль в интервью kino-teatr.ru.

После 11-го класса Минекаев поступил в Казанское театральное училище, которое окончил в 2019 году. Сейчас актер живет в Москве и учится в ГИТИСе на режиссерском курсе Иосифа Райхельгауза. Минекаев не скрывает, что родители не хотели отпускать его в столицу и пытались отговорить от переезда.

По словам самого артиста, он всегда мечтал о Москве. Уже во время подготовки к экзаменам в Казанское училище Рузиль сказал родителям, что хочет оказаться в русской группе, чтобы потом поступить в московский вуз.

«В ответ услышал: „Да кто тебя в Москве ждет?“», — рассказал Минекаев.

Фото: Пресс-служба WINK Рузиль Минекаев

Как Минекаев попал в сериал «Слово пацана»

Изначально режиссер сериала «Слово пацана» приглашал Минекаева на роли Вовы Адидаса и Андрея, однако после нескольких проб стало понятно, что роль Марата подходит актеру больше. Минекаев уверяет, что верил в успех проекта с самого начала, после того как прочел сценарий.

«Я сразу понял, что это будет просто пушка! Когда я прочитал сценарий, первые пять серий, я понял, что безумно хочу сыграть Марата. Я думал: Господи, я очень хочу, чтобы меня утвердили в этот сериал на эту роль! Я настолько тащусь от этого проекта! В нем классно все — от режиссуры до монтажа, света, музыки, костюмов и так далее. Это очень крутой проект!» — поделился впечатлениями Минекаев.

Актер также отметил, что режиссер Андрей Першин (настоящее имя Жоры Крыжовникова) взял его на роль 15-летнего Марата, несмотря на то что ему было уже за 20. Перед утверждением на роль Минекаев около пяти месяцев ходил на пробы.

Что известно о жене Рузиля Минекаева

Рузиль Минекаев женат на молодой актрисе Азизе Бекмановой, у пары растет сын Рэмиль. Супруги познакомились еще подростками, когда обоим было по 14 лет. Об этом рассказала жена Минекаева, опубликовав архивное совместное фото с мужем в соцсети. В актерской среде Бекманова известна по эпизодическим ролям в сериалах «И снова здравствуйте!», «Алиса не может ждать», «Два холма» и «Сеструха».

Азизе 25 лет, она выросла в семье татарского музыканта. Жена Минекаева прекрасно поет, играет на фортепиано и гитаре, в детстве она участвовала в музыкальных конкурсах в Татарстане. После школы Бекманова, так же как ее муж, поступила в Казанское театральное училище. После переезда в Москву Бекманова пошла учиться на режиссерский факультет Российского института театрального искусства.

Фото: Пресс-служба WINK Рузиль Минекаев

Что знает Минекаев о «казанском феномене»

Минекаев рассказал, что о криминальных бандах в Казани в конце 1980-х и «казанском феномене» он узнал из рассказов родителей. По словам актера, в то время его мама была студенткой и вспоминала, как в городе вводили комендантский час, людям было страшно выходить на улицу, прохожих средь бела дня просто так избивали. Во время подготовки к съемкам Минекаев также посмотрел несколько документальных фильмов о бандитских группировках Казани.

«Я не жил в то время, но ребенком застал отголоски „казанского феномена“ в Нурлате. В 2000-х годах там еще были остатки группировок, и я примерно понимал, что это такое. Первый фильм на эту тему, который я посмотрел, был „Теплоконтроль“ об ОПГ „Тяп-Ляп“. До сих пор помню их печально знаменитый набег, когда подростки шли по городу и избивали всех подряд, даже стариков и беременных женщин. Это поразило меня до глубины души», — признался актер.

Что сказал Минекаев о своем герое в «Слове пацана» Марате

Рузиль Минекаев назвал своего героя Марата справедливым и верным парнем, а также сообщил, что пытается развить в себе похожие качества. В этом, по словам актера, они похожи. Также исполнитель роли считает, что Марат стал членом криминальной группировки, чтобы выжить в социуме в эпоху перестройки.

«Я не осуждаю Марата: у него фактически не было выбора. К чушпанам в эпоху перестройки было особое отношение — с ними не здоровались за руку, их грабили, избивали, считали пустым местом. Поддержки от родителей, занятых работой, у него (Марата. — NEWS.ru) не было. Да и в целом идеология группировок тогда цепляла молодежь», — поделился мнением Минекаев.

Фото: Пресс-служба WINK Анна Пересильд и Рузиль Минекаев

Как Минекаев ответил на обвинения «Слова пацана» в пропаганде бандитизма

Минекаев заявил, что сомневается в негативном влиянии сериала на зрителей. По его мнению, сейчас наблюдаются совершенно иные тенденции в обществе. Он усомнился в том, что кто-то из посмотревших сериал захочет повторить то, что делают герои.

«Не стану спойлерить, но герои делают очень плохие вещи — не думаю, что для кого-то они могут послужить примером. Вообще, мне кажется, сейчас совсем другие тенденции, акцент на гуманности, человечности. Все против буллинга, притеснения, насилия по отношению к другим — не только физического, но и психологического. Я не думаю, что кто-то захочет повторить за нашими героями и начать драться на улицах», — заявил Минекаев.

Актер намекнул, что по сценарию каждого героя сериала ждет возмездие, поэтому никому из зрителей не захочется повторять их судьбы.

«Мы никого не учим и не говорим: „Вот так делать нельзя!“ Но ясно показываем, как вели себя подростки в перестройку и что с ними стало. Каждый думающий человек сделает из этого выводы», — пояснил Минекаев.

Где еще снимался Рузиль Минекаев

Минекаев принимал участие в сериалах «Наследники», «Напарники» и «Уличное правосудие». Наиболее известной ролью актера стал начинающий рэпер Макс в сериале 2022 года «Смычок», где он сыграл с Марком Эйдельштейном, Евгением Сидихиным и Александром Яцко. Минекаев написал несколько музыкальных треков для картины, которые исполнил самостоятельно.

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