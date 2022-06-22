Заслуженный артист РСФСР Долгоруков скончался в возрасте 75 лет

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Кадр из фильма «Врачебная тайна». Владислав Долгоруков

22 июня стало известно о смерти заслуженного артиста РСФСР и доцента кафедры актерского мастерства ГИТИСа Владислава Долгорукого, сообщили в пресс-службе университета. На момент смерти ему было 75 лет. Причина трагедии не сообщается.

Владислава Александровича отличали природная интеллигентность, обаяние и невероятная преданность педагогике. Сегодня мы потеряли старейшину актёрского факультета. Уход Владислава Александровича Долгорукова — невосполнимая утрата для каждого, кто его знал, — написали коллеги артиста по ГИТИСу.

Владислав Долгоруков наиболее известен российским зрителям по роли Алексея Кондратьева в многосерийном фильме «Рожденные революцией». Также он сыграл множество ролей в московском Театре юного зрителя, поучаствовав в таких спектаклях, как «Собачье сердце», «Публике смотреть воспрещается», «Кто царевну поцелует», «Буратино в Стране дураков».

Ранее стало известно о смерти музыканта Пьера Нарцисса. Причиной трагедии стала остановка сердца в ходе операции на почках. На момент смерти ему было 45 лет.