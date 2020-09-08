Заслуженный артист РФ Юрий Назаров попал в реанимацию с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/eff6079c-f205-11ea-a23d-fa163e074e61_660.jpg Юрий Назаров Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Заслуженного артиста России Юрия Назарова положили в реанимацию с коронавирусом. Об этом сообщила его дочь Татьяна.

По её словам, отец находится в тяжёлом состоянии. При этом она уточнила, что врачи держат ситуацию под контролем.

Он в реанимации. Но это всё некритично. Потому что он не на аппарате ИВЛ, — рассказала РЕН ТВ дочь 83-летнего Назарова.

Она выразила надежду, что всё будет хорошо.

Юрий Назаров сыграл более сотни ролей в советских и российских фильмах. Среди работ актёра — роли в картинах «Андрей Рублев», «Земля Санникова», «Адъютант его превосходительства», «Трактир на Пятницкой», «Александр Маленький», «Маленькая Вера».

Ранее певица Анита Цой была отправлена на лечение в московскую клинику. У звезды эстрады выявили заражение коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-секретарь артистки Анна Кружель. При этом она подчеркнула, что с первых дней пандемии Цой соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности, писал NEWS.ru.