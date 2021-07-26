Заслуженного артиста Владимира Сканави нашли мёртвым в его квартире

Заслуженный артист России, профессор Московской консерватории Владимир Сканави скончался на 80-м году жизни. Пианиста нашли мёртвым в его квартире в Москве, передаёт РЕН ТВ.

79-летний артист умер в своей квартире в переулке Сивцев Вражек. На данный момент причина его смерти неизвестна. Дата и место прощания с артистом будут объявлены позже.

Владимир Сканави родился и жил в Москве. Он окончил фортепианное отделение Музыкального училища при Московской консерватории и занялся преподаванием. Пианист работал с другими известными музыкантами, а его записи были выпущены на множестве грампластинок, изданных в России и за рубежом.

Ранее сообщалось, что актриса Зинаида Пасютина, известная по сериалам «Мухтар», «Причал любви и надежды» и «Покушение», умерла на 74-м году жизни. Более 40 лет своей жизни она посвятила служению театральному искусству и Белорусскому государственному университету культуры и искусств. Пасютина вела активную творческую, научную, педагогическую и общественную деятельность.