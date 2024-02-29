Зара оценила введение программы «Земский работник культуры» Зара заявила о важности программы «Земский работник культуры»

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Певица Зара

Певица Зара (Зарифа Мгоян) сообщила о важности запуска программы «Земский работник культуры» после 2025 года, о которой сказал в своем обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Артистка заявила о необходимости воспитания культуры в россиянах и мотивации педагогов, передает корреспондент NEWS.ru.

Вы понимаете, культуру надо воспитывать. Должны быть педагоги. Их нужно мотивировать. Вообще эту инициативу мы, как представители культуры, неоднократно выдвигали и счастливы, что ее поддержали, — сообщила Зара.

До этого она назвала послание президента духоподъемным. По словам Зары, ей особенно важно было услышать предложение Путина по внесению изменений в порядок проведения ЕГЭ, так как у нее двое детей-старшеклассников. Кроме того, она высоко оценила завершение речи президента.

Артистка подчеркнула, что результаты деятельности властей России, достигнутые за последние 20 лет, не могут не радовать. По ее словам, новые национальные проекты, предложенные Путиным, также имеют особенно важное значение. В частности, Зара поддержала нацпроект «Семья», направленный на поддержку молодых россиян.

Ранее сообщалось, что обращение Владимира Путина к парламенту стало рекордным по продолжительности, его длительность составила два часа шесть минут. Оглашение проходило в Гостином Дворе, оно началось в 12:14 мск.

В ходе него глава государства сделал ряд важных заявлений, в том числе о запуске новых нацпроектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных». Кроме того, Путин поручил продлить до 2030 года программу льготной семейной ипотеки, модернизировать налоговую систему, подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья.