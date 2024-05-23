Запретили съемки в кино и убрали из спектакля: как живет Наталья Защипина

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Защипина прославилась в раннем возрасте после выхода фильма «Жила-была девочка», где она сыграла маленькую блокадницу Катю Синичкину. Чем сейчас занимается 85-летняя актриса, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Наталья Защипина

Наталья Защипина родилась 14 января 1939 года в Москве. Она дебютировала в кино в пятилетнем возрасте в фильме «Жила-была девочка». Подростком также снялась в картинах «Слон и веревочка», «Первоклассница», «У них есть Родина».

После окончания ВГИКа Защипина была принята на службу в Московский академический театр сатиры, режиссер которого, Валентин Плучек, был против съемок артистов труппы в кино. На экранах актриса появилась вновь в 1975 году в ленте «Это мы не проходили», затем изредка снималась в эпизодических ролях.

Наталья Защипина была в числе первых ведущих КВН, а также работала актрисой дубляжа. В частности, ее голосом говорит бурундук Чип из мультфильма «Чип и Дейл спешат на помощь».

Фото: Владимир Первенцев/РИА Новости Кадр из фильма «Слон и веревочка» режиссера Ильи Фрэза

Что известно о личной жизни Натальи Защипиной

Первый раз Наталья Защипина вышла замуж за сценариста Евгения Котова, который впоследствии стал директором киностудии имени М. Горького. От супруга актриса ушла, встретив художника Юрия Бунгу. В браке с ним актриса родила сына Михаила, позднее развелась.

В третий раз Защипина вышла замуж за актера Театра сатиры Бориса Кумаритова. Супруги прожили вместе 35 лет до смерти артиста, скончавшегося на 62-м году жизни после сердечного приступа.

«После Бориной смерти друзей, которых было очень много, стало совсем мало, а потом не стало совсем. Я сделала вывод, что друзья были его, любили его, а со мной им не понадобилось общение», — рассказала актриса в интервью Татьяне Устиновой.

Правда ли, что Андрей Миронов издевался над Защипиной

Наталья Защипина в рамках программы «Мой герой» рассказала, что училась в одной школе с актером Андреем Мироновым. По ее словам, артист регулярно задирал ее.

«Тогда я позволила себе кататься на катке в свитере с медалью, которую мне вручили в Кремле. Фильм „У них есть Родина“ получил Сталинскую премию, а я играла главную роль. И вот тут-то Андрюшка поиздевался. Он кричал на весь каток: „Орденоноска! Дорогу Защипиной!“ Подножки мне подставлял. Но я на него внимания не обращала, он же был маленький», — вспомнила она.

Чем сейчас занимается Наталья Защипина

Наталья Защипина последний раз снималась в кино в 2019 году. Сейчас она продолжает работать в Театре сатиры. Последние годы была задействована в постановке «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», однако ее убрали из спектакля.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Актриса Наталья Защипина и актер Михаил Державин на своем юбилейном вечере «Любимый МихМих! Тебе 80!» в Театре сатиры, 2016 год

«Я лишилась роли Фрекен Бок в „Малыше и Карлсоне“, потому что новый режиссер свое видение имеет на этот спектакль, он его переставил и взял на роли других актеров. Вот, например, я старая и играла старую Фрекен Бок, а сейчас ее играет молодая актриса. Ну что делать, новый взгляд режиссера, это его постановка, его манера», — поделилась актриса в программе «Однажды».

На возвращении Защипиной на сцену театра настоял актер Александр Олешко, он пригласил актрису на роль матери главного героя в постановке «Где мы?..».

Сейчас Наталья Защипина живет в квартире в центре Москвы вместе с сыном.

«Мне всего хватает. Я все испытала: играла, снималась, родила ребенка, была замужем. У меня была любовь, у меня были трагедии. Что хочу успеть? Да ничего, пожить так же, как сейчас», — говорит актриса.

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