«Запрет стал тенденцией»: певец Данко об идее отменить «Слово пацана» Певец Данко: подобное сериалу «Слово пацана» кино снимали и раньше

Фото: Wink

Кадр из фильма «Слово пацана»

Подобные сериалу «Слово пацана. Кровь пацана» картины снимали и раньше, например шедевр мирового кинематографа «Крестный отец», но при этом все равно вырастало нормальное поколение, заявил в беседе с NEWS.ru певец и актер Александр Фадеев, более известный как Данко. Так артист прокомментировал идею запретить к показу российский сериал, который некоторые чиновники называют пропагандой насилия и бандитизма. По словам Данко, запрет на все сейчас стал тенденцией.

Честно говоря, я не смотрел сериал «Слово пацана», но с большим опасением отношусь к подобным запретам. Раньше ведь снимали подобное кино, «Крестный отец», например, и другие шедевры мирового кинематографа, но все равно вырастало совершенно нормальное поколение. Запрет на все словно стал тенденцией, — отметил Данко.

Певец заявил, что он против того, «чтобы Россию превращали во вторую Северную Корею». Он уверен, что в стране есть куда более важные вещи, на которые стоит обращать внимание, однако концентрация внимания чиновников смещается.

Чиновники хотят легкого хайпа. И вместо того чтобы заниматься серьезной, рутинной, непопулярной работой, они выдвигают подобные инициативы. Захотели запретить сериал, и все теперь об этом говорят. Я считаю, что это тоже не очень хорошая тенденция, — высказался артист.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов потребовал запретить к показу «Слово пацана». По его мнению, в сериале романтизируется период в российской истории, который связан с появлением уличных подростковых группировок. Он считает, что власти не имеют права допустить повторения этих событий.