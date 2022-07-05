Запашный высмеял акцию немцев «Менструирующие мужчины против Путина»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эдгард Запашный

Директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный высмеял распространившийся в соцсетях пост с обложкой одного из западных таблоидов с изображением группы трансгендеров в нижнем белье и заголовком на немецком языке «Менструирующие мужчины против Путина». В беседе с NEWS.ru он назвал данную акцию сюром.

По мнению Эдгарда Запашного, эта акция трансгендеров стала «лицемерным ответом» европейцев на спецоперацию на Украине. Он отметил, что Запад пропагандирует свои ценности и «это становится уже нормой жизни».

Я недавно видел в интернете пост с обложкой «Менструирующие мужчины против Путина». Это что вообще такое? Во-первых, сначала надо осознать, что я вообще сказал... То есть они (изображённые на обложке мужчины. — NEWS.ru) когда-то были женщинами, повырезали себе грудь, но у них продолжает идти менструация, и они активно этим хвастаются. Так ещё и против Путина все вместе. Это какой-то сюр, — заявил Эдгард Запашный.

Ранее Запашный назвал звёзд, покинувших Россию на фоне специальной военной операции, «пассажирами, которые должны молчать». В разговоре с NEWS.ru он предложил «пожёстче затыкать рот» тем, кто, находясь за рубежом, критикует свою страну и её действия на территории Украины. Тех, кому «что-то не нравится», артист призвал «брать чемодан и уезжать петь в Польшу, Латвию, куда угодно».