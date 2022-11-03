Запашный сообщил о сложностях в поиске выброшенных дельфинов в Севастополе

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Эдгард Запашный сообщил о трудностях в поисках выброшенных хозяином дельфинария афалин в Севастополе. Гендиректор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского пояснил в своем Telegram-канале, что сейчас на месте работают сотрудники «Дельфинария в Арт-бухте», которые пытаются спасти попавших в беду животных.

Однако, дело осложняется темнотой и тем, что дельфины поменяли место локации, то есть уплыли в другое место. Дрессировщик сообщил, что поиски животных будут возобновлены с первыми лучами солнца.

Это дрессированные дельфины и они не уходят в море. В данный момент они испытывают стресс и ждут помощи от человека, — пояснил Запашный.

В качестве доказательства артист опубликовал видео, на котором оказавшиеся в воде у берега дельфины практически обездвижены, один из них беспомощно открывает рот, словно зовя на помощь. Также гендиректор цирка на Вернадского назвал имя горе-владельца дельфинария.

Горе(тут подходят любые матные слова) владельца зовут Владимир Витальевич Калниболоцкий, - не сдержал эмоций народный артист РФ.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что к поискам дельфинов подключится дрессировщик из коктебельского дельфинария. Она изначально занималась с этими дельфинами и есть надежда, что афалины приплывут на ее сигналы.