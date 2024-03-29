«Замри, паскудная Европа»: Бабкина обратилась к Западу Бабкина обратилась к Западу строчками из патриотического стихотворения «Европа»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Надежда Бабкина

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина оставила послание Западу, процитировав патриотическое стихотворение «Европа», написанное Владимиром Саблиным в 1990-х годах. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) певица опубликовала видео, на котором пишет на доске некоторые строчки из произведения. В частности, там упоминается фраза: «Замри, паскудная Европа, и не качай свои права».

Такое мое мнение, могу себе позволить выражать его так, как хочу! — добавила Бабкина.

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