Захотевшего «воскресить» умерших актеров Эрнста жестко раскритиковали Кинокритик Шнейдеров осудил идею Эрнста «воскресить» умерших актеров в ремейке «Семи самураев»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст

Использование изображений умерших актеров в фильмах является грубым нарушением всех морально-этических норм, заявил NEWS.ru режиссер, теле- и радиоведущий, кинокритик Давид Шнейдеров, комментируя идею Первого канала сделать ремейк на японский фильм «Семь самураев». По словам генерального директора Первого канала Константина Эрнста, двух персонажей сыграют существующие артисты, а пятерых других — современные артисты, но в аватарах знаменитых советских актеров. Шнейдеров задался вопросом, по какому праву воскрешаются образы старых актеров.

Мне очень интересно, а Константин Львович вообще собирается покупать ремейк «Семь самураев» у явно недружественной страны Японии? Думаю, что переговоры закончатся пшиком. А вообще, конечно, обидно: а что сейчас нет артистов? По какому праву мы воскрешаем образы старых актеров, не зная, согласились ли они сниматься в таком фильме или с негодованием отвергли? Я считаю, это или неудачный рекламный ход, или нарушение всех морально-этических норм, — считает Шнейдеров.

Кинокритик подчеркнул, что вставка компьютерного изображения актера должна применяться только, если он умер во время съемок, когда большая часть материала отснята. Чтобы не переснимать весь фильм, режиссеры прибегают к определенным уловкам: либо берут дублера и снимают со спины, либо вставляют лицо компьютерной графикой.

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