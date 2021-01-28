Захарова заявила, что Лановой всего себя отдал Отечеству

https://static.news.ru/photo/67a09bb2-61ba-11eb-b4af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Василий Лановой был настоящим гражданином, который всего себя отдал Отечеству. Так прокомментировала смерть актёра официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лановой. Главное для меня — настоящий гражданин. Отчаянно честный, сражающийся с ложью, всего себя отдающий Отечеству. Образец гражданского мужества. Светлая память! — написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Народный артист СССР Василий Лановой умер вечером 28 января. Ему было 87 лет.

По информации директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока, причиной смерти актёра стал коронавирус.

Последнее время Лановой находился в больнице. Он был госпитализирован в начале января с подозрением на COVID-19. Накануне сообщалось, что мужчина перенёс в больнице клиническую смерть. Об этом писал NEWS.ru.

Народный артист СССР, Герой Труда РФ Василий Лановой родился 16 января 1934 года. Работал в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова.