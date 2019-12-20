https://static.news.ru/photo/b0340c5c-2326-11ea-88d9-fa163e074e61_660.jpg Захар Прилепин Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Российский писатель Захар Прилепин высказался на тему отношения современных людей к реализации.

Прилепин дал интервью газете «АиФ», во время которого у него спросили о том, что он думает на тему перспектив развития для россиян на сегодняшний день, по сравнению с периодом СССР.

Реализация была направлена на сверхцели: вырваться за пределы человеческого, освоить космос, создать мир без насилия, унижения и угнетения, спасти тех, с кем испытываем солидарность. Нынешняя самая распространённая реализация — записать самый тупой ролик в YouTube и хапнуть миллион, кого-нибудь обхамив, — сказал писатель.

По его мнению, цель у людей сейчас — «накачать губы, добиться 10 млн подписчиков в Инстаграме» и фотографировать «свой силикон» во время путешествий.

Как ранее писал NEWS.ru, Захар Прилепин представил свою новую книгу «Есенин. Обещая встречу впереди». Она посвящена жизни поэта и анализу его произведений.