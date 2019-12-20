Российский писатель Захар Прилепин высказался на тему отношения современных людей к реализации.
Прилепин
Реализация была направлена на сверхцели: вырваться за пределы человеческого, освоить космос, создать мир без насилия, унижения и угнетения, спасти тех, с кем испытываем солидарность. Нынешняя самая распространённая реализация — записать самый тупой ролик в YouTube и хапнуть миллион, кого-нибудь обхамив, — сказал писатель.
По его мнению, цель у людей сейчас — «накачать губы, добиться 10 млн подписчиков в Инстаграме» и фотографировать «свой силикон» во время путешествий.
Как ранее писал NEWS.ru, Захар Прилепин представил свою новую книгу «Есенин. Обещая встречу впереди». Она посвящена жизни поэта и анализу его произведений.
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