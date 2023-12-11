«Задаю вопросы, они мне отвечают»: Гузеева заговорила с собаками Гузеева заявила, что научилась читать мысли собак и понимать их язык

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила, что научилась понимать язык собак, «читать» их мысли и узнавать об их прошлых жизнях. Так ведущая программы «Давай поженимся!» прокомментировала видео с бездомным псом в Тбилиси. По словам Гузеевой, животные понимают и отвечают ей. Телеведущая подчеркнула, что жалеет собак и хотела бы забрать их всех домой.

Хотите верьте, хотите — нет. Я стала понимать собачий язык. Я им задаю вопросы, они мне отвечают. Я знаю все про их жизнь. Я даже знаю, как их зовут и как их звали в прошлой жизни. Они для меня абсолютные люди и даже больше. Сердце мое, конечно, обливается... Как же я их люблю, животинок этих моих родных! Всех бы забрала, всех пригрела у себя за паухой, — заявила Гузеева.

Ранее Гузеева рассказала о дружбе с комиком Гариком Харламовым на съемках комедии «Теща», где оба играют главные роли. Звезда «Жестокого романса» назвала юмориста чудесным, душевным и чистым человеком, внутри которого «есть свет». По словам Гузеевой, Харламов — абсолютно «ее человек».

Гузеева также сообщила, что не хотела сниматься в новой комедии, потому что не любит этот жанр. Однако после беседы с продюсером фильма Тимуром Вайнштейном изменила свое решение и приняла участие в проекте.

До этого Гузеева на премьерном показе фильма «Теща» заявила, что юморист Гарик Харламов — талантливый и профессиональный человек. Поскольку по возрасту он годится ей в сыновья, она считает его любимым мальчиком. По словам телезвезды, Харламов дал ей много любви и нежности.