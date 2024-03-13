За что Пугачёва ненавидит Россию и россиян

Фото: Антон Тушин/ТАСС

Алла Пугачева

В том, что Алла Борисовна действительно исполнена ненависти по отношению к России и её народу, до недавнего времени кто-то ещё мог сомневаться. Скорее всего, многих ввела в заблуждение продолжительная пауза, которую певица взяла после скандального высказывания о «рабах и холопах». К тому же спустя какое-то время она попыталась подкорректировать своё оскорбление: мол, её не так поняли, это не обо всём народе.

Желание оправдаться стало, конечно, слабой заменой извинениям, но, поскольку большего не дождались, сошло и это. Разумеется, Примадонне при каждом удобном случае припоминали этот некрасивый инцидент.

Наконец мы дождались...

Нет не покаяния, а прямого доказательства того, что прежнее оскорбление не было случайным эмоциональным выплеском.

«Никто из нормальных людей туда не поедет», — дребезжала Алла, пытаясь дать публичную отповедь Стасу Михайлову. Под «туда» она, понятно, подразумевала Россию, а под «нормальными людьми» — себя и прочих коллег по цеху, сбежавших с началом СВО из страны.

Похоже, повода для дискуссии на тему «любит ли Пугачёва Россию и россиян» не осталось, можно расходиться. Однако интересно было бы совершить небольшое путешествие в прошлое, чтобы попытаться понять, откуда родом эти искренние чувства, которые уже не в состоянии держать в себе когда-то очень популярная певица, любимица публики и «хозяйка» российской эстрады.

Талант и амбиции Примадонны

В природе артиста заложено стремление нравиться. Ничего нового в этом смысле мы не найдём, заглядывая в сущность характера Аллы Пугачёвой. Остальное — индивидуальные особенности: дарование, манеры, амбиции. Талантом Господь наградил певицу сверх меры. Не берусь сказать, откуда у человека берутся амбиции, но у Аллы они уж точно были сравнимы с её дарованием. В определённой степени они помогают добиться человеку успеха, но нередко со временем начинают вредить обладателю непомерно завышенной самооценки.

После оглушительного успеха на конкурсе «Золотой Орфей» будущая Примадонна была нарасхват: гастроли, записи альбомов, съемки. Публика любила Аллу Борисовну. А она по законам жанра принимала эту любовь. Было ли ответное чувство? Не думаю. Заигрывать заигрывала, пестуя образ сильной, но страдающей, как и все женщины:

«Вы не верьте, что живу я как в раю

И обходит стороной меня беда.

Точно так же я под вечер устаю

И грущу и реву иногда...»

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»Алла Пугачева Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»Алла Пугачева

Истоки сегодняшних скандалов

Между тем со временем дошли слухи о том, как во время концертов певица грубо высказывалась о зрителях, тех, что, к примеру, дарили дешёвые цветы, называя их «козлами».

Общеизвестен и скандал, который закатила артистка, когда её любимый номер в ленинградской гостинице «Прибалтийская» оказался занят. Администратор был вынужден обратиться в милицию. Со временем ложное ощущение личного превосходства над всеми достигло непомерных размеров.

Когда же Примадонна сталкивалась с человеком таким же амбициозным, тут немедленно летели искры. Однажды с известной целительницей Джуной дошло до рукоприкладства. Впрочем, по версии самой Джуны, победителем стычки вышла она, разбив хрустальную вазу о голову певицы. С той поры они не общались.

Королевство маловато

Ей было тесно в своей стране, среди своих поклонников. Артистку манили международные арены и мировое признание. Неприятным разочарованием стал провал на Евровидении-97. Пугачёва заняла лишь 20-е место. Её претензии хотя бы на европейскую корону оказались иллюзией. Это фиаско не прибавило Алле Борисовне любви к российской публике, которая была мелковата для Примадонны. По-видимому, уже тогда в ней постепенно вызревало отношение к народу, который искренне поклонялся певице, как к «рабам и холопам». Народу казалось, что она с ними, а она была со своим узким кругом из мужей, фаворитов и ряда коллег по сцене.

Ещё одно фиаско

Артистка не была особо замечена в благородных поступках. Когда в октябре 2002 года Иосиф Кобзон вел переговоры в театральном центре на Дубровке и добивался освобождения заложников, Пугачёва снисходительно называла террористов людьми, доведенными до отчаяния, оговорившись, которые «пока не начали стрелять». Её же личного авторитета не хватило для того, чтобы спасти хотя бы одну детскую душу. «Люди, доведённые до отчаяния» отказали певице.

В природе артиста заложено стремление нравиться

Возможно, он и испытывает какие-то ответные чувства по отношению к своим зрителям, слушателям, но только на том основании, что без них он никто. Именно это попытался донести до давно сошедшей со сцены и покинувшей свою страну Аллы Пугачёвой певец Стас Михайлов: «Россия их сделала значимыми и узнаваемыми людьми. Как только они перестанут это понимать, их не будет как личностей».

Похоже, так и случилось с некогда любимой певицей.

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