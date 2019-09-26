Фото: Anton Kavashkin/Global Look Press

Основатель и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачёв вновь выйдет на арену цирка. Это произойдёт впервые после 30-летнего перерыва.

Выступление состоится 15 октября в день его бенефиса и будет приурочено к 70-летию артиста, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на художественного руководителя мероприятия Андрея Удалова.

Это будет очень яркий спектакль, мы сделаем праздничное цирковое шоу, где будут участвовать певцы. Это будет синтез эстрады и циркового искусства, — пообещал Удалов.

По его словам, гостей бенефиса в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского ожидает выступление звёзд эстрады, иллюзионистов, а также династии Куклачёвых.

Уникальное событие состоится только один раз, подчеркнул он.

Ранее Юрий Куклачёв рассказал News.ru о «доме престарелых» для своих кошек. По словам артиста, он построил его на своём загородном участке.

News.ru в соцсетях