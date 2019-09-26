https://static.news.ru/photo/8d9e55a8-e05a-11e9-909a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Kavashkin/Global Look Press

Основатель и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачёв вновь выйдет на арену цирка. Это произойдёт впервые после 30-летнего перерыва.

Выступление состоится 15 октября в день его бенефиса и будет приурочено к 70-летию артиста, сообщает АГН « Москва » со ссылкой на художественного руководителя мероприятия Андрея Удалова.

Это будет очень яркий спектакль, мы сделаем праздничное цирковое шоу, где будут участвовать певцы. Это будет синтез эстрады и циркового искусства, — пообещал Удалов.

По его словам, гостей бенефиса в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского ожидает выступление звёзд эстрады, иллюзионистов, а также династии Куклачёвых.

Уникальное событие состоится только один раз, подчеркнул он.

Ранее Юрий Куклачёв рассказал News.ru о «доме престарелых» для своих кошек. По словам артиста, он построил его на своём загородном участке.