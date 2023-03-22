Яркие выставки и дочь-иноагент: почему Лошак уволили из Пушкинского музея В связи с назначением нового директора Пушкинского музея NEWS.ru рассказывает, чем запомнится работа Марины Лошак и чего ждать от Елизаветы Лихачевой

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Марина Лошак

Марина Лошак, 10 лет руководившая Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, покинула пост. Ее место заняла Елизавета Лихачева, экс-директор Музея архитектуры имени А. В. Щусева. Почему уволилась Лошак и чего ждать от Лихачевой — в материале NEWS.ru.

Кто назначил Лошак в Пушкинский музей

Марина Лошак была назначена Министерством культуры на должность директора Пушкинского музея в 2013-м с согласия ученого-искусствоведа Ирины Антоновой (1922–2020), которая руководила учреждением более 50 лет. До этого Лошак выступила сооснователем галереи «Проун» на «Винзаводе» (2007) и была арт-директором музейно-выставочного объединения «Манеж».

Марина Лошак награждена орденом Почетного легиона во Франции, орденом Восходящего солнца 3-го класса в Японии и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени в России в 2021 году.

Фото: Ведяшкин Сергей/Агенство «Москва» Марина Лошак

Что известно о достижениях Марины Лошак

Историк искусства и куратор выставок Мария Москвичева отметила, что при Марине Лошак Пушкинский музей «стал более добрым и гостеприимным». При Ирине Антоновой, которая отличалась жестким характером, атмосфера, по ее мнению, «была другой».

Искусствовед, директор Музея имени Андрея Рублева в Москве Михаил Миндлин в беседе с NEWS.ru заявил, что при Антоновой Пушкинский музей обладал «налетом такого советского музея прошлого века». При Лошак музей стал более современным: расширились площади, появились новые проекты, «интерьеры музея преобразились». К музейным экспозициям удалось привлечь внимание молодежи, этот факт Михаил Миндлин также отнес к числу заслуг Марины Лошак.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Марина Лошак

«Были яркие художественные программы, проекции, чрезвычайно интересные образовательные проекты. На мой взгляд, Марина Лошак добилась очень позитивных результатов в развитии музея во всех его направлениях», — подчеркнул эксперт.

Президент Евразийской палаты национальных культурных ценностей Александр Швейдель назвал три ключевые заслуги Марины Лошак: ей удалось сплотить коллектив единомышленников в Пушкинском музее, при ней началось строительство Музейного квартала и «за эти 10 лет достаточно много сделано по стройке». В третьих, по мнению эксперта, музей проводил «совершенно замечательные выставки». Он сравнил их с выставками в Третьяковской галерее при Зельфире Трегуловой: и те и другие «били рекорды по посещаемости».

«Это были выставки высочайшего, международного уровня. Посетители приезжали заранее, стояли в очереди», — напомнил Александр Швейдель.

Есть ли что-то общее между увольнениями Лошак и Трегуловой

По мнению Швейделя, между экс-директорами Третьяковской галереи и Пушкинского музея есть и другие сходства. Например, «обе подвергались жесткой критике». Трегулову упрекали в связи с приобретением «Ветки» художника Андрея Монастырского: инсталляция в виде ветки, скотча и куска фанеры обошлась в несколько миллионов рублей. Марина Лошак «попала под огонь» из-за ее дочери журналистки Анны Монгайт, внесенной Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.

И если в случае Трегуловой, как считает Мария Москвичева, «камнем преткновения стал хотя бы вопрос искусства, „Ветка“ может кому-то нравится, кому-то нет», то ситуация Лошак «специфична».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Зельфира Трегулова

«Я думаю, что родственные связи, конечно, вмешиваются в эту историю», — предположила Мария Москвичева. При этом она призналась, что ей «сложно более подробно комментировать такую непростую тему».

Эксперт высказала мнение, что «если бы искусство оставалось вне политики, то Зельфира Трегулова продолжала бы работать директором Третьяковской галереи, а Марина Лошак не ушла бы из Пушкинского музея».

Александр Швейдель допустил, что причиной увольнения Марины Лошак могли стать ее собственные опасения в том, что Минкульт не продлит с ней контракт: «Она же видит, что сейчас есть тренд на смену директоров».

«По истечении срока контракта с должности директора Третьяковской галереи ушла Зельфира Трегулова, с ней просто не продлили контракт. Марина Лошак, вероятно, приняла для себя решение», — предположил Александр Швейдель.

Чего ждать от Елизаветы Лихачевой

По словам Марии Москвичевой, в случае с Лошак и Лихачевой «один профессионал сменил другого профессионала».

«Лихачева профессиональный человек, хорошо разбирается в своем вопросе — архитектуре. Я думаю, сможет разобраться и в других вопросах. Потому что главная боль Пушкинского музея сегодня заключается в том, чтобы завершить строительство музейного городка», — напомнила Мария Москвичева.

Александр Швейдель назвал Лихачеву выдающимся искусствоведом. По его словам, ее назначение Министерством культуры «было абсолютно ожидаемым».

Фото: City News Moskva/Global Look Press Елизавета Лихачева

Среди главных заслуг Елизаветы Лихачевой в Музее архитектуры имени А. В. Щусева Михаил Миндлин назвал начало реставрации Дома Мельникова: «Дом Мельникова спасен, а это жемчужина мировой архитектуры».

Сама Елизавета Лихачева отметила, что для нее сейчас самое важное в новой должности — принять дела. Эксперты пока не дают никаких прогнозов относительно нового места работы прежнего директора — Марины Лошак. Мария Москвичева предположила, что, вероятно, Лошак «возьмет паузу» — так же, как и Зельфира Трегулова, которая «тоже пока никуда на новое место не вышла». Москвичева полагает, что и Трегулова, и Лошак, как свободные кураторы, «будут делать самостоятельные проекты».