YAPPY Truck привезет ST, Максима Игумнова и других звезд на «Тавриду.АРТ»

Фото: YAPPY

На фестивале «Таврида.АРТ», который пройдет с 15 по 19 августа в Судаке, откроется YAPPY Truck. Мобильная академия контента от видеоплатформы YAPPY привезет на мероприятие известных инфлюенсеров, таких как рэпер ST, Максим Игумнов и другие.

Фестиваль объединит на своей площадке более 300 ярких событий и свыше 4 тысяч участников со всей страны. YAPPY Truck с современным аудио- и видеооборудованием расположится в бухте Капсель, в 100 метрах от основной сцены. А значит, у каждого желающего на протяжении пяти дней фестиваля будет возможность посетить мастер-классы и лекции по созданию контента в YAPPY. Трак привезет в Крым 10 инфлюенсеров из разных уголков России.

Фото: YAPPY

Так, рэпер ST и пранкер Максим Игумнов выступят в лектории. Знаменитости будут записывать на площадке интервью и совместные ролики (коллабы) с участниками фестиваля.

«С YAPPY я почти с самого запуска, мне очень нравится эта платформа и ее главная фишка с коллабами. Не нужно никаких дополнительных функций — ты просто нажимаешь кнопку, записываешь видос и выкладываешь его, чтобы в результате получить совместное видео с кумиром. Эта фишка однозначно выигрывает во всем и у всех. Ну и конечно, я считаю, что лучше развиваться с единомышленниками. Вы постоянно будете друг другу помогать, находить новые идеи и возможности для развития, вдохновлять друг друга. В этом плане на „Тавриде“ будет очень круто, ведь здесь собирается огромное количество креативных и талантливых людей. От меня будет много интервью и уникального контента — не буду раскрывать все карты, чтобы сохранить интригу», — сказал Игумнов.

Фото: YAPPY

Также гостей «Тавриды.АРТ» ждут драйвовые диджей-сеты и необычные локации, где можно будет сделать креативный контент с друзьями и приглашенными блогерами. Кроме того, каждый желающий может поучаствовать в конкурсе от YAPPY Truck и выиграть брендированный мерч. Для этого необходимо скачать приложение YAPPY, зарегистрироваться и выложить видео в свой аккаунт с хештегом #yappytrucktavrida. Авторы роликов, набравшие не менее 10 лайков, получат подарки от соцсети. Забрать свой приз можно будет в часы работы YAPPY Truck.

Все участники мероприятия смогут принять участие в «Баттле городов». Для этого надо снять видео с мероприятия в YAPPY c хештегом #yappytrucktavrida. Найти и посмотреть ролики из других регионов, в которых уже побывал YAPPY Truck, можно по хештегам: #yappytruckkazan (Казань), #yappytruckspb (Санкт-Петербург), #yappytrucknn (Нижний Новгород), #yappytruckyshkarola, #yappytruckyo и #yappytruck0708 (Йошкар-Ола). Город-победитель будет определен по самому высокому количеству лайков по хештегу. А лучшие ролики попадут в специальные подборки.