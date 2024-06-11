Яну Троянову просят внести в список террористов за слова о мертвых русских Бородин призвал признать Троянову террористкой и запретить ей въезд в Россию

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global look Press

Яна Троянова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале призвал внести в список террористов актрису Яну Троянову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) за слова о том, что «хороший русский — это мертвый русский». По его словам, звезде сериала «Ольга» также необходимо запретить въезд в Россию. Общественник в своей публикации назвал Троянову «особью» и «иудой».

Как я рад, что эту особь по инициативе ФПБК признали иностранным агентом и проверяли на финансирование ВСУ. В ближайшее время будем просить, чтобы ее внесли в список террористов, чтобы въезд в Россию был закрыт навсегда, не место этим иудам в России, — заявил Бородин.

Ранее Троянова заявила, что считает заслуженным призыв убивать русских, в том числе, детей. По ее словам, Россия предала «меньшинство», которым она гордится. Актриса уверена, что каждый русский заслуживает, когда ему кричат в лицо, что представителей его национальности надо убить. По ее словам, выражение «хороший русский — мертвый русский» в какой-то степени верно.

После первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов назвал троянову моральным уродом после ее слов об убийствах русских. Парламентарий уточнил, что подобные призывы не допустимы ни к одной нации.



Депутат отметил, что актриса была довольна жизнью в России до начала специальной военной операции на Украине. По его мнению, это доказывает готовность Трояновой сделать и сказать все что угодно ради денег. Шолохов подчеркнул, что кумир таких людей — золотой телец.