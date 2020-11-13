Ямпольская назвала Джигарханяна подлинным русским актёром

https://static.news.ru/photo/3b308704-267d-11eb-91f6-fa163e074e61_660.jpg Елена Ямпольская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская назвала покойного Армена Джигарханяна великим и подлинно русским актёром.

Кто не видел Джигарханяна на сцене, считай, не видел его вообще, и нас, счастливцев, заставших Театр Маяковского в годы если не расцвета, так «Заката», не слишком много, но народ Армена любил. В иные поры даже обожал. Голос его узнавал с первого обаятельного хрипа, — написала парламентарий в своём Facebook.

Она поделилась, что близко общалась с Джигарханяном около 30 лет и не считает его простым или безупречным, но однозначно масштабным человеком.

Ямпольская выразила соболезнования людям и сообществу в связи с потерей великого актёра.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр России Михаил Мишустин отметил талант Джигарханяна к импровизации и его открытость на сцене.

Президент России Владимир Путин назвал смерть артиста огромной утратой для российской культуры.

В ночь на 14 ноября Джигарханяна не стало. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей. Церемония прощания с Джигарханяном запланирована на 17 ноября.

Близкие Джигарханяна рассказали, что в последние годы актёр боролся с тяжёлой болезнью.

Russia Look Здравствуй, это я, 1965 год Russia Look Новые приключения неуловимых, 1968 год Георгий Тер-Ованесов/РИА Новости Мужчины, 1972 год Russian Look Здравствуйте, я ваша тётя!, 1975 год kinopoisk.ru Звезда надежды, 1978 год Russian Look Сцена из спектакля Беседы с Сократом, 1981 год Владимир Родионов/РИА Новости Тайны мадам Вонг, 1986 год Russia Look Russian Look Город Зеро, 1988 год Russian Look Две стрелы. Детектив каменного века, 1989 год Russian Look Vladimir Myshkin/Russian Look Lev Sherstennikov/Russian Look Natalya Loginova/Russian Look Natalya Loginova/Russian Look Pravda Komsomolskaya/Russian Look Natalya Loginova/Russian Look Anatoly Lomohov/Russian Look Pravda Komsomolskaya/Russian Look Творческий вечер Армена Джигарханяна в честь 80-летия артиста в одноимённом театре Андрей Никеричев/АГН «Москва» Natalya Loginova/Russian Look Театр п/р Армена Джигарханяна Андрей Любимов/АГН «Москва»