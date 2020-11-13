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Ямпольская назвала Джигарханяна подлинным русским актёром

16:19, 14 ноября 2020 187
Елена Ямпольская Елена Ямпольская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская назвала покойного Армена Джигарханяна великим и подлинно русским актёром.

Кто не видел Джигарханяна на сцене, считай, не видел его вообще, и нас, счастливцев, заставших Театр Маяковского в годы если не расцвета, так «Заката», не слишком много, но народ Армена любил. В иные поры даже обожал. Голос его узнавал с первого обаятельного хрипа, — написала парламентарий в своём Facebook.

Она поделилась, что близко общалась с Джигарханяном около 30 лет и не считает его простым или безупречным, но однозначно масштабным человеком.

Ямпольская выразила соболезнования людям и сообществу в связи с потерей великого актёра.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр России Михаил Мишустин отметил талант Джигарханяна к импровизации и его открытость на сцене.

Президент России Владимир Путин назвал смерть артиста огромной утратой для российской культуры.

В ночь на 14 ноября Джигарханяна не стало. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей. Церемония прощания с Джигарханяном запланирована на 17 ноября.

Близкие Джигарханяна рассказали, что в последние годы актёр боролся с тяжёлой болезнью.

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Творческий вечер Армена Джигарханяна в честь 80-летия артиста в одноимённом театре

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Natalya Loginova/Russian Look

Театр п/р Армена Джигарханяна

Андрей Любимов/АГН «Москва»

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