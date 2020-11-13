Ямпольская назвала Джигарханяна подлинным русским актёром

https://static.news.ru/photo/3b308704-267d-11eb-91f6-fa163e074e61_660.jpg Елена ЯмпольскаяФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская назвала покойного Армена Джигарханяна великим и подлинно русским актёром.
Кто не видел Джигарханяна на сцене, считай, не видел его вообще, и нас, счастливцев, заставших Театр Маяковского в годы если не расцвета, так «Заката», не слишком много, но народ Армена любил. В иные поры даже обожал. Голос его узнавал с первого обаятельного хрипа, — написала парламентарий в своём Facebook.
Она поделилась, что близко общалась с Джигарханяном около 30 лет и не считает его простым или безупречным, но однозначно масштабным человеком.
Ямпольская выразила соболезнования людям и сообществу в связи с потерей великого актёра.
Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр России Михаил Мишустин отметил талант Джигарханяна к импровизации и его открытость на сцене.
Президент России Владимир Путин назвал смерть артиста огромной утратой для российской культуры.
В ночь на 14 ноября Джигарханяна не стало. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей. Церемония прощания с Джигарханяном запланирована на 17 ноября.
Близкие Джигарханяна рассказали, что в последние годы актёр боролся с тяжёлой болезнью.
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Творческий вечер Армена Джигарханяна в честь 80-летия артиста в одноимённом театре