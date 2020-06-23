Яхина объяснила различие финала книги и сериала «Зулейха открывает глаза»

https://static.news.ru/photo/58f2d068-b516-11ea-abfc-fa163e074e61_660.jpg Гузель Яхина Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Писательница Гузель Яхина пояснила, почему концовка книги «Зулейха открывает глаза» отличается от конца в одноимённом сериале.

Она сообщила в своём личном блоге, что решила оставить финал романа открытым намерено, чтобы читатель смог сам «дописать» историю. Писательница отметила, что «многоточие вместо точки оставляет пространство для размышлений», сообщает портал Teleprogramma.pro.

В сериале конец истории рассказан более однозначно, в соответствии с требованием сериального жанра поставлена точка. Зулейха возвращается в Казань, а Игнатов скоро приедет следом. Но, на самом деле, это лишь один из множества вариантов развития событий, которые могли произойти с двумя людьми, оказавшимися на поселении, — пояснила Гузель Яхина.

Писательница решила дать комментарий по этому поводу в связи с многочисленными просьбами читателей объяснить финал романа. Однако какой конец истории представляет сама Гузель Яхина неизвестно. Писательница решила не раскрывать эту информацию и оставила простор для фантазии читателей.

Ранее NEWS.ru писал, что рейтинг самых популярных российских книг возглавил роман Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». Наиболее востребованными книгами также стали «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!» психолога Андрея Курпатова, мотивационный бестселлер «100 способов изменить жизнь» Ларисы Парфентьевой. Также в лидерах списка оказались последняя часть детективного цикла об Эрасте Фандорине под названием «Не прощаюсь» Бориса Акунина и рассказ «Яблоки из сада Шлицбутера» Дины Рубиной.