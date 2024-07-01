«Я всю Россию ненавижу»: где сейчас Андрей Мерзликин, отношение к СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Мерзликин

Заслуженный артист России Андрей Мерзликин – востребованный актер театра и кино, но редко общается с прессой. Чем сейчас занимается артист, как сложилась его личная жизнь, что он говорил об СВО?

Где сейчас Андрей Мерзликин

За плечами актера более 170 работ в кино. В 2024 году состоялась премьера нескольких фильмов и сериалов с участием Мерзликина. Речь идет о лентах «И снова здравствуйте!-3», «Мосгаз. Дело №10: Метроном», «Северный полюс-8» и «Он + она».

Сейчас в производстве находится еще восемь работ с участие Мерзликина. Актер сыграл в лентах «900 километров до мечты», «Беляковы в отпуске», «Берлинская жара», «Нахимовцы-2. Янтарный берег», «Спойлер», «Черновик» и «Чудо-метод». В 2026 году на экраны выйдет картина «Илия Муромец».

Кроме того, актер не оставляет театральную карьеру. В сентябре артиста можно будет увидеть на сцене МХАТ им. Горького в постановке «Лес», а в ноябре — в театре «Русская песня» в «Калине красной».

Как Мерзликин относится к СВО

Актер считает спецоперацию трагической, но вынужденной мерой. По мнению Мерзликина, после начала СВО общество раскололось, а каждому человеку рано или поздно придется сделать выбор.

«Никогда не был борцом с чем-то, но всегда считал и считаю: если тебе что-то не нравится, дай альтернативу, объясни, что тебе дорого и важно, что, как тебе кажется, должно быть. И это всегда самое сложное. Чтобы не превращаться в диванного комментатора, надо все подкреплять действием, да еще и с горячим сердцем», — сказал артист в интервью проекту «Эмпатия Манучи».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Андрей Мерзликин в роли Несчастливцева в спектакле «Лес» по пьесе А. Н. Островского в постановке Виктора Крамера в МХАТ им. М. Горького

При этом актер не стал осуждать коллег, уехавших из страны, хотя сам намерен остаться со своей родиной. По словам Мерзликина, среди его друзей оказалось много тех, кто находится в зоне СВО с первого дня. Артист добавил, что хотел отправиться на фронт, но этому помешал его статус многодетного отца.

После начала СВО актер опубликовал в своих соцсетях фрагмент текста философа Николая Бердяева. В посте содержался намек на то, что история повторяется, поэтому ее следует изучать в совокупности, анализируя связь исторических событий и литературных персонажей.

«Достоевский предвидел торжество не только шигалевщины, но и смердяковщины. Он знал, что подымется в России лакей и в час великой опасности для нашей Родины скажет: „Я всю Россию ненавижу“, „Я не только не желаю быть военным гусаром, но желаю, напротив, уничтожения всех солдат-с“. На вопрос: „А когда неприятель придёт, кто же нас защищать будет?“ бунтующий лакей ответил: „В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого... и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с“, — этот отрывок опубликовал Мерзликин.

Артист на протяжении нескольких лет поддерживает жителей Донбасса. В 2017 году он принял участие во флешмобе в поддержку детей в ЛДНР. В том же году он был внесен СБУ в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности страны, после чего ему запретили въезд.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Актер Андрей Мерзликин с супругой Анной Осокиной и сыном Федором на премьере сериала «И снова здравствуйте» в киноцентре «Октябрь» в Москве

Как сложилась личная жизнь Андрея Мерзликина

Актер в 2006 году женился на психологе Анне Осокиной, которая позднее стала работать его директором и пресс-секретарем. Пара воспитывает четверых детей — 17-летнего Федора, 15-летнюю Серафиму, 13-летнюю Евдокию и восьмилетнего Макара.

Старший сын Мерзликина был курсантом Московского суворовского военного училища и принимал участие в параде на Красной площади. Актер рассказывал, что опыт учебы наследника в Суворовском училище помог ему сыграть роль отца главных героев в фильме «Нахимовцы».

Однако Федор захотел уйти из военного учебного заведения. Жена артиста рассказывала в личном блоге, что семья согласилась забрать документы, однако поставили сыну условие — он должен поступить в сильное учебное учреждение.

Мерзликин живет в Подмосковье вместе с семьей. По его словам, он долгое время мечтал переехать из столичной квартиры в собственный загородный дом.

«Живу в Подмосковье, но мы называемся Новая Москва. <...> Дома свой мир, своя культура, которая не перемешивается с общими парковками, лифтами. Мы жили на 19-м этаже, и часть жизни просто уходила на то, чтобы добраться домой», — рассказал актер журналу «Москвичка».

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