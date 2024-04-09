«Я стала прозрачной»: куда пропала актриса Ольга Будина

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ольга Будина, 2019 год

Звезда сериала «Таежный роман» Ольга Будина внезапно пропала с телеэкранов после начала российской спецоперации. Почему артистка перестала играть в кино и появляться на ТВ, что известно о ее личной жизни?

Почему Будина не снимается в кино

Актриса в недавнем интервью рассказала, что на протяжении двух лет не получала предложения сняться в кино. По ее словам, такая ситуация наступила после начала российской спецоперации.

«За эти два года я не получила ни одного предложения по съемкам в фильмах. <...> Все наши телезрители смотрят ТВ и меня там не находят. <...> Мне просто интересно, сколько это будет продолжаться еще. Я-то себя чувствую бесконечно нужной и востребованной, но то, что я делаю сегодня — это абсолютно бесплатно. А я ведь тоже человек. <...> У меня, конечно, есть концерты, но их все равно раз в 20 меньше, чем раньше. Просто после моих интервью я стала прозрачной и понятной для многих людей и априори отрезала все нежелательные предложения», — объяснила Будина в программе «Эмпатия Манучи».

У артистки нет агента, который бы искал ей роли и «лоббировал ее интересы». По словам Будиной, на это есть как минимум две причины.

«У меня нет ни агента, ни директора. Во-первых, мне просто некогда заниматься поиском человека, который мог бы представлять мои интересы. Во-вторых, мне совершенно очевидно, что этот человек не может быть иных со мной убеждений», — рассказала актриса.

Будина считает, что не может найти себе роли, поскольку «либералы ее отменяют». Кроме того, артистку не пустили во ВГИК с лекцией, которую она читала на протяжении многих лет — «Кинематограф как социальный инжениринг», объяснив решение «идеологическими тенденциями».

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Ольга Будина в 2014 году

Как сложилась личная жизнь Ольги Будиной

В 28 лет актриса познакомилась с бизнесменом Александром Наумовым. В какой-то момент он предложил актрисе отдохнуть вместе на море. Будина на тот момент была измотана из-за съемок сразу в нескольких картинах, поэтому согласилась на поездку. Из отпуска молодые люди вернулись в качестве пары.

Спустя четыре месяца Будина вышла замуж на Наумова, а в конце 2004 года родила супругу наследника. Мальчика назвали Наум. Актриса рассказывала в одном из интервью, что роды были преждевременными и сложными — через 11 минут малыш перестал дышать. Мальчика тут же доставили в реанимацию, где в итоге он провел 19 дней, пока его состояние не улучшилось. Будиной в этот момент как никогда требовалась поддержка, однако муж словно забыл о сыне и жене.

«В то время, когда родился сын, у мужа как раз начались серьезные проблемы на работе. Это был крах во всех смыслах. Это был крах всего моего песочного замка. Очень тяжело вспоминать. Я не была в должной степени осмотрительна. Четыре месяца — это маленький срок, чтобы принимать такие решения», — подчеркнула Будина в эфире программы «Судьба человека».

У артистки не было собственного дома, поэтому вместе с сыном она жила в пансионате, в то время как муж «жил как-то параллельно» и существовал будто отдельно от них.

От супруга актриса ушла, когда ребенку было всего девять месяцев, а официально оформила развод лишь в 2006 году. С тех пор Будина не афиширует личную жизнь.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Ольга Будина в 2007 году

Чем сейчас занимается Будина

Звезда «Таежного романа» сменила актерскую деятельность на занятие благотворительностью. Будина открыла фонд, помогающий сиротам и детским домам, и организовала фестиваль семейных любительских театров.

Кроме того, Будина периодически появляется в кино. Например, в 2022 году она вернулась к амплуа врача в картине «Земский доктор. Восемь лет спустя».

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