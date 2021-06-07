«Я пойду до конца»: Троицкая объяснила подачу иска к Собчак

https://static.news.ru/photo/f863a5e2-c793-11eb-821b-96000091f725_660.jpg Эльнара Троицкая Фото: yurist.troitskaya/vk.com

Руководитель юридической компании, адвокат Эльнара Троицкая в беседе с NEWS.ru объяснила подачу иска к телеведущей Ксении Собчак, грубо обратившейся к ней на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Она рассказала о намерении «идти до конца» и дала совет читателям.

Да, сегодня я подала исковое заявление в суд: о защите чести и достоинства, деловой репутации; об охране изображения; компенсации морального вреда. Три требования в иске. У нас есть много инстанций. В том числе ЕСПЧ. Я пойду до конца, — рассказала Троицкая.

Относительно требований о сумме она отметила, что на любой стадии гражданского процесса может уточнять исковые требования. На данный момент юрист оценила свой моральный ущерб в 50 млн рублей, добавив, что такая сумма связана как минимум с тем, что сейчас по всему Интернету «гуляют» её фотографии. При этом поведение Собчак она комментировать отказалась, но взамен дала «совет читателям»:

Не бойтесь защищать себя. У вас есть вы. Кроме вас самих вас никто не защитит. Заботьтесь о репутации, дорожите честью. Унижать себя публично недопустимо. Красивым женщинам не надо бояться своей красоты. Нужно гордиться тем, что мы красивые и умные.

Ранее стало известно, что Троицкая подала в суд на Собчак за дерзкий вопрос «На какую панель вы пришли?», заданный на ПМЭФ. Собчак хотела в своей искромётной манере «подснять» участниц форума для своего блога. Иск отправился в Останкинский суд Москвы. Юрист требует компенсации и удаления ролика со всех площадок.

В свою очередь Собчак уже прокомментировала иск. Она не без иронии высказалась о решении юриста и заявила, что не видит у этой инициативы судебных перспектив.