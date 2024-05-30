«Я никогда не сравнивал Донбасс и айфон»: где сейчас актер Денис Косяков

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Денис Косяков

Актер, сценарист и телеведущий Денис Косяков обрел популярность благодаря шоу «Смех без правил» и съемкам в сериалах «Любовь на районе», «Зайцев + 1» и «Остров». Чем сейчас занимается артист, что говорил о спецоперации?

Чем известен Денис Косяков

Денис Косяков родился 1 мая 1984 года в Зеленограде, окончил Театральный институт имени Бориса Щукина, служил в Московском академическом театре им. Вл. Маяковского.

Творческая биография артиста началась с КВН. В студенчестве он был капитаном зеленоградской команды «УО», в 2012 году вел Лигу чемпионов КВН Московской области. Наибольшую известность Косяков получил благодаря участию в шоу «Смех без правил», «Убойная лига» и съемкам в сериалах «Любовь на районе», «Остров» и «Зайцев +1». В последнем проекте артист также выступил в роли сценариста и автора идеи.

Что Денис Косяков говорил об СВО

По данным СМИ, Денис Косяков после начала спецоперации опубликовал в соцсетях пост, где сообщил, что «Apple Pay ему важнее тех, кто орет про восемь лет». Однако в марте 2022 года артист опроверг эту информацию.

«Всем, кто продолжает мне слать проклятия, угомонитесь уже, я никогда не сравнивал Донбасс и айфон, это наглая ложь. Я догадываюсь, кто ее запустил, но об этом позже», — написал он в социальных сетях.

Также Косяков рассказал, что в первую неделю после начала СВО он потерял сон и похудел на шесть килограммов.

«Смотреть новости и на то, как люди грызутся друг с другом в комментариях, я больше не вывожу. Чтобы привести мысли в порядок и найти успокоение, я много смотрел, читал, общался с людьми о происходящем. И, знаете, помогло. Жизнь берет свое, и она будет продолжаться», — добавил актер.

До начала СВО артист выступал против верующих, а также настаивал на том, что россияне должны свергнуть власть, выходя на митинги, пишет «Царьград».

За что Денис Косяков критикует КВН

Денис Косяков, комментируя финал Высшей лиги КВН — 2023, раскритиковал телеигру за отсутствие новых команд. Он заявил, что ему «осточертело это старое одинаковое нечто».

«Из года в год одно и то же, не хочу больше, нужна свежая кровь в КВН. Давайте новые команды, молодые, новые, смешные команды, которые делают то, что у них хорошо получается, и не делают то, что получается плохо», — заявил он на своем YouTube-канале.

Также артист был недоволен актером Александром Олешко в роли ведущего фестиваля «Голосящий КиВиН».

«Ну что сказать? Хуже ведущего у КВН еще не было, конечно. Я не понимаю, почему при живом [шоумене] Мите Хрусталеве, который сидит в жюри, выпускают на сцену вот это безобразие, провинциальное ДК, позорище», — сказал артист.

Чем сейчас занимается Денис Косяков

Артист продолжает творческую деятельность. В 2024 году с Косяковым ожидаются премьеры сериалов «Луна и мир», «Бар „МоскваЧики“», «Горит земля!» и «Товарищ майор». Также актер гастролирует по России с постановкой «Подыскиваю жену. Недорого» и играет на сценах московских театров.

Денис Косяков ведет личный канал на YouTube, где публикует обзоры на игры КВН и новинки кино.

В августе 2023 года артист развелся со своей супругой Еленой Фитилевой после 12 лет брака. У пары двое общих детей — сыновья Денис и Дмитрий.

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