«Я ненавижу Сталина и Гитлера»: 10 цитат Ивана Урганта о жизни и политике Телеведущему Ивану Урганту исполнилось 45 лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер, телеведущий Иван Ургант на премьере фильма «Вызов»

16 апреля телеведущему Ивану Урганту исполнилось 45 лет. Почти год его программа «Вечерний Ургант» не выходит в эфир Первого канала после поста с черным квадратом в соцсетях, сделанным в первые дни специальной военной операции России на Украине. Однако на днях шоумен появился на премьере фильма «Вызов», где пообещал скорое возвращение. К юбилею актера NEWS.ru собрал самые интересные цитаты Урганта и узнал, что он говорил о Сталине, юморе, матери, Познере и президенте.

Про женщин

«Встречаются девушки, которые покоряются сразу. Более того, у тебя еще даже не возникло желания их покорить, а они уже покорены. А бывают девушки, которые, наоборот, не сдаются. В Ленинграде есть такой проспект — Непокоренных. Мне кажется, женщина должна создавать у мужчины ощущение, что она с этого проспекта. Что он ее добился, завоевал, отнял, украл, увел. И совершенно неважно, что при этом она сидела и ждала его 15 лет у окошка. А как только он вошел, чуть не потеряла сознание от счастья».

Про возраст

«Вы знаете, я бы хотел, открыв глаза в возрасте Владимира Владимировича Познера, обнаружить, что я не в гробу. Вот это самое большое мое желание. А если все-таки я в гробу — хотелось бы, чтобы я сам, без посторонней помощи из него вышел. Ну, просто очередная примерка. Вот этого я бы очень хотел. А самое главное — я бы хотел себя видеть... да, еще я в принципе хотел бы видеть в этом возрасте! И хоть что-то соображать. Это важно.

Про внешность говорить не приходится. А вот мозг, конечно, хотелось бы сохранить бодреньким. Просто все зависит от его активности. Насколько он будет быстро реагировать хотя бы на выстрел из двуствольного ружья».

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Телеведущие Владимир Познер и Иван Ургант (слева направо)

Про себя

«Максимальная степень свободы бывает лишь у безумцев. Мне хочется быть зависимым от кого-то. И чтобы этот кто-то зависел от меня».

Про Украину

«Через пять лет на Украине может случиться всё что угодно, к власти могут прийти фломастеры».

Про планы

«[Хотел бы успеть] завещание написать. И узнать, кто будет следующим президентом!»

Про воспитание детей

«За детей невозможно не переживать! Более того, я за них переживаю, как мне кажется, много, но моя жена все равно переживает больше. Не знаю. Был период, когда я не переживал ни за кого. Ни за детей, ни за себя, ни за родителей, ни за Родину. Вообще ни за кого! <...> 1993-й и 1994-й — такие два года были у меня. А сейчас, чем старше становишься, тем больше переживаешь. Я прям ненавижу, когда дети болеют. Понятно, что никто этого не любит, но для меня это просто чудовищно. Любая температура отзывается во мне тупой болью.

В воспитании детей самое важное — терпение. Вообще говоря, я идеальный воспитатель. Я знаю, что нельзя с ребенком говорить на повышенных тонах, нужно общаться с ним на равных, если ребенок ниже тебя — нужно присесть к нему, чтобы ваши глаза были на одном уровне, не говорить с ним свысока, всегда уважать его мнение, понимать, что это самостоятельный и разумный человек, чье решение нужно принимать. И это все в теории.

В жизни это так: „Нина, если ты не почистишь зубы, я сейчас устрою такое! И мультики ты увидишь следующий раз в декабре!“ А после этого вступает жена: „Ванечка, выпей валидол, я сама с ней поговорю“».

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Телеведущий Иван Ургант и его супруга Наталья Кикнадзе

Про друзей

«Я друзей не выбираю. Это занятие глупое и бесполезное. Мне гораздо интереснее выбирать овощи на рынке. Друзья — это подарки судьбы».

Про мать

«Мне бы, конечно, хотелось, чтобы и детям не было за меня стыдно. Я помню, как я маму (актриса Валерия Киселева умерла в 2015 году. — NEWS.ru) стеснялся, о чем страшно жалею. Это одно из моих самых больших в жизни разочарований и горьких воспоминаний. Но тут ничего не поделаешь. Мама была мудрым человеком и, в общем, конечно, меня как-то прощала. И действительно она понимала, что мне было неловко.

Я жил с папой (актер Андрей Ургант, сын советской киноактрисы Нины Ургант. — NEWS.ru), не хотел, чтобы мама приходила, потому что она жила бедно. Не хотел, чтобы мама оказывалась среди папиных друзей. Зачем она вообще тут нужна, лучше мы будем смеяться и веселиться без нее. Однажды мне влетело от папы за это. А потом просто прошли годы, и мне стало так обидно за это, так больно. И если есть период в моей жизни, в который хочется вернуться и все исправить, — как раз тот самый момент с мамой, потому что никого дороже нее в моей жизни не было».

Про гламур

«Степень погруженности человека в омут гламура не зависит от названия бренда пуловера, в который он одет».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ведущие Гарик Мартиросян (слева) и Иван Ургант на XXVI церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон»

Про юмор, Сталина и Гитлера

«Мир катится к чертовой бабушке. Просто все сошли с ума. Съехали всей планетой! И я не могу ничего с этим сделать. Все обижаются на все, что можно. Подают друг на друга в суд. Я далек от мысли, что все правы или все неправы, но какой-то слом произошел. Ведь возможность посмеяться над собой, над чувством юмора, над отсутствием чувства юмора, над национальностью, над расой, над ростом, над весом — спасает, делает нас сильными, неуязвимыми и духовно обогащенными. Сейчас это все несколько притупляется. Может, это на время ушло, скоро вернется. Все равно для меня нет ничего смешнее шуток про Гитлера.

Ну, и Сталин еще. Я совершенно серьезно. Поверьте, нет на земле человека, который бы так ненавидел фашизм и сталинизм, так ненавидел бы Сталина и Гитлера, как я. Но нет ничего более действенного, как использовать их в виде усмешнителей. Это лучшая месть этим двум вепрям».

В материале использованы источники: Lenta.ru, Graziamagazine.ru, Citaty.info.

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