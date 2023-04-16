16 апреля телеведущему Ивану Урганту исполнилось 45 лет. Почти год его программа «Вечерний Ургант» не выходит в эфир Первого канала после поста с черным квадратом в соцсетях, сделанным в первые дни специальной военной операции России на Украине. Однако на днях шоумен появился на премьере фильма «Вызов», где пообещал скорое возвращение. К юбилею актера NEWS.ru собрал самые интересные цитаты Урганта и узнал, что он говорил о Сталине, юморе, матери, Познере и президенте.
Про женщин
«Встречаются девушки, которые покоряются сразу. Более того, у тебя еще даже не возникло желания их покорить, а они уже покорены. А бывают девушки, которые, наоборот, не сдаются. В Ленинграде есть такой проспект — Непокоренных. Мне кажется, женщина должна создавать у мужчины ощущение, что она с этого проспекта. Что он ее добился, завоевал, отнял, украл, увел. И совершенно неважно, что при этом она сидела и ждала его 15 лет у окошка. А как только он вошел, чуть не потеряла сознание от счастья».
Про возраст
«Вы знаете, я бы хотел, открыв глаза в возрасте Владимира Владимировича Познера, обнаружить, что я не в гробу. Вот это самое большое мое желание. А если все-таки я в гробу — хотелось бы, чтобы я сам, без посторонней помощи из него вышел. Ну, просто очередная примерка. Вот этого я бы очень хотел. А самое главное — я бы хотел себя видеть... да, еще я в принципе хотел бы видеть в этом возрасте! И хоть что-то соображать. Это важно.
Про внешность говорить не приходится. А вот мозг, конечно, хотелось бы сохранить бодреньким. Просто все зависит от его активности. Насколько он будет быстро реагировать хотя бы на выстрел из двуствольного ружья».
Про себя
«Максимальная степень свободы бывает лишь у безумцев. Мне хочется быть зависимым от кого-то. И чтобы этот кто-то зависел от меня».
Про Украину
«Через пять лет на Украине может случиться всё что угодно, к власти могут прийти фломастеры».
Про планы
«[Хотел бы успеть] завещание написать. И узнать, кто будет следующим президентом!»
Про воспитание детей
«За детей невозможно не переживать! Более того, я за них переживаю, как мне кажется, много, но моя жена все равно переживает больше. Не знаю. Был период, когда я не переживал ни за кого. Ни за детей, ни за себя, ни за родителей, ни за Родину. Вообще ни за кого! <...> 1993-й и 1994-й — такие два года были у меня. А сейчас, чем старше становишься, тем больше переживаешь. Я прям ненавижу, когда дети болеют. Понятно, что никто этого не любит, но для меня это просто чудовищно. Любая температура отзывается во мне тупой болью.
В воспитании детей самое важное — терпение. Вообще говоря, я идеальный воспитатель. Я знаю, что нельзя с ребенком говорить на повышенных тонах, нужно общаться с ним на равных, если ребенок ниже тебя — нужно присесть к нему, чтобы ваши глаза были на одном уровне, не говорить с ним свысока, всегда уважать его мнение, понимать, что это самостоятельный и разумный человек, чье решение нужно принимать. И это все в теории.
В жизни это так: „Нина, если ты не почистишь зубы, я сейчас устрою такое! И мультики ты увидишь следующий раз в декабре!“ А после этого вступает жена: „Ванечка, выпей валидол, я сама с ней поговорю“».
Про друзей
«Я друзей не выбираю. Это занятие глупое и бесполезное. Мне гораздо интереснее выбирать овощи на рынке. Друзья — это подарки судьбы».
Про мать
«Мне бы, конечно, хотелось, чтобы и детям не было за меня стыдно. Я помню, как я маму (актриса Валерия Киселева умерла в 2015 году. — NEWS.ru) стеснялся, о чем страшно жалею. Это одно из моих самых больших в жизни разочарований и горьких воспоминаний. Но тут ничего не поделаешь. Мама была мудрым человеком и, в общем, конечно, меня как-то прощала. И действительно она понимала, что мне было неловко.
Я жил с папой (актер Андрей Ургант, сын советской киноактрисы Нины Ургант. — NEWS.ru), не хотел, чтобы мама приходила, потому что она жила бедно. Не хотел, чтобы мама оказывалась среди папиных друзей. Зачем она вообще тут нужна, лучше мы будем смеяться и веселиться без нее. Однажды мне влетело от папы за это. А потом просто прошли годы, и мне стало так обидно за это, так больно. И если есть период в моей жизни, в который хочется вернуться и все исправить, — как раз тот самый момент с мамой, потому что никого дороже нее в моей жизни не было».
Про гламур
«Степень погруженности человека в омут гламура не зависит от названия бренда пуловера, в который он одет».
Про юмор, Сталина и Гитлера
«Мир катится к чертовой бабушке. Просто все сошли с ума. Съехали всей планетой! И я не могу ничего с этим сделать. Все обижаются на все, что можно. Подают друг на друга в суд. Я далек от мысли, что все правы или все неправы, но какой-то слом произошел. Ведь возможность посмеяться над собой, над чувством юмора, над отсутствием чувства юмора, над национальностью, над расой, над ростом, над весом — спасает, делает нас сильными, неуязвимыми и духовно обогащенными. Сейчас это все несколько притупляется. Может, это на время ушло, скоро вернется. Все равно для меня нет ничего смешнее шуток про Гитлера.
Ну, и Сталин еще. Я совершенно серьезно. Поверьте, нет на земле человека, который бы так ненавидел фашизм и сталинизм, так ненавидел бы Сталина и Гитлера, как я. Но нет ничего более действенного, как использовать их в виде усмешнителей. Это лучшая месть этим двум вепрям».
В материале использованы источники: Lenta.ru, Graziamagazine.ru, Citaty.info.
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