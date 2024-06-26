«Я и в жизни была Настенькой»: как живет звезда «Морозко» Наталья Седых

Фото: РИА Новости

Наталья Седых в сказке «Морозко»

75-летняя звезда сказки «Морозко» Наталья Седых — редкий гость на телевидении, однако иногда она соглашается поговорить с журналистами и прийти на программу. Как живет актриса, что известно о ее личной жизни?

Что Седых говорила о съемках в «Морозко»

Режиссер Александр Роу обратил внимание на 15-летнюю девушку, которая в тот момент занималась фигурным катанием, и пригласил ее на главную роль в фильм-сказку «Морозко». Артистка рассказывала, что в ленте она сыграла саму себя и говорила: «Я и в жизни была Настенькой».

Спустя много лет Седых призналась журналу Peoples, что на съемочной площадке была влюблена в исполнителя роли Иванушки Эдуарда Изотова. По словам актрисы, ее первый поцелуй был именно с коллегой.

«Я сама влюбилась в своего Иванушку. Правда, я никому об этом не говорила, любовь была тайной. И первый в моей жизни поцелуй был именно с ним, перед камерой. Как же я стеснялась!» — рассказала Седых.

Актриса с теплотой вспоминает работу с Инной Чуриковой, которая в «Морозко» сыграла отрицательную роль сводной сестры Марфушки. По словам Седых, актриса была очень светлым человеком.

От дальнейшей карьеры в кинематографе звезда «Морозко» отказалась в пользу Большого театра, где служила более 20 лет. Была солисткой, танцевала в лучших балетах, объездила с труппой весь мир. Она танцевала в постановках «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Чайка». Самой большой творческой удачей считает партию Китти в «Анне Карениной», где ее партнерами были народные артисты СССР Майя Плисецкая и Марис Лиепа.

С выходом на раннюю «балетную пенсию» работала в театре «У Никитских ворот» до 2006 года. После ухода со сцены Седых лишь раз приняла участие в съемках кино, получив в 2010 году второстепенную роль в фильме «Перемирие».

Фото: РИА Новости Наталья Седых в сказке «Морозко»

Где сейчас Наталья Седых

Сейчас Седых живет в двухкомнатной квартире в Москве. В эфире передачи «Ты не поверишь!» артистка признавалась, что ее полностью устраивает жизнь на пенсии и она наслаждается жизнью нормального человека.

«Мне сейчас классно. Я наслаждаюсь жизнью нормального человека. Мне немного надо, чтобы порадоваться. Я почтовый ящик не спущусь проверить без макияжа. У меня очень хороший косметолог», — рассказывала актриса.

Несколько лет назад артистка пригласила к себе программу «Идеальный ремонт». В эфире передачи Седых отремонтировали одну из спален, в которой останавливается ее сын Алексей, когда навещает мать.

Несмотря на многочисленные слухи, у актрисы хорошие отношения с сыном. СМИ периодически пишут, что то наследник артистки, то она сама выгоняют друг друга из квартиры.

«Я скажу наконец на всю страну: кто это придумал?! У нас прекрасные отношения с сыном и всегда были. Рассказывают, что то я его из дома выгнала, то он меня. У нас чудесные отношения!» — возмутилась актриса в беседе с Андреем Малаховым.

В основном Седых живет одна. С мужем — композитором Виктором Лебедевым — она давно развелась. Супруги жили в разных городах из-за занятости на работе. Седых откровенно призналась, что причиной разрыва стала неверность мужа.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Актриса Наталья Седых

«У него появилась другая женщина. Я первый раз за 10 лет приехала из Москвы без предупреждения, а там застала другую женщину. Вы понимаете, какая это была степень растерянности?! Это та ситуация, в которой извинения совершенно неуместны», — рассказывала артистка.

По словам Седых, она тяжело переживала разрыв. При этом, как отмечает актриса, супруг считал, что это она его бросила.

В 2002 году, отвечая на вопрос журналистки KP.RU, здороваются ли бывшие возлюбленные, видясь по делам, Седых призналась, что делает это, даже когда сталкивается с экс-мужем в московской квартире.

«Все споры позади. Сегодня у нас хорошие отношения. Когда он приезжает в Москву, то всегда останавливается у меня. А наш сын вот уже третий или четвертый год живет в Питере, у отца», — объясняла артистка в 2002 году.

В 2021 году Виктор Лебедев умер. На церемонию прощания с ним актриса не приехала. В беседе с корреспондентами НТВ Седых рассказала, что хотела приехать на похороны бывшего мужа, но ей запретил сын.

«Очень тяжело и очень больно. Я собиралась, но Алеша мне не разрешил ехать в этом ковидном „Сапсане“. Конечно, я могла бы сказать, что все равно я хочу, но, может быть, я там и не нужна», — сказала актриса.

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