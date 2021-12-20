«Я её не топила»: суд установит виновных в гибели дочери Конкина

В Пресненском районном суде Москвы сегодня, 20 декабря, начались слушания по делу о гибели дочери заслуженного артиста России Владимира Конкина. 32-летняя София Конкина потеряла сознание в бассейне (обвиняемая сторона настаивает на определении «купель») фитнес-клуба «Джамп» 22 сентября 2020 года и позже скончалась в больнице. На скамье подсудимых — совладелица и руководитель заведения Анна Андрианова. Её обвиняют в оказании услуг, повлёкших по неосторожности смерть человека (наказание — до шести лет лишения свободы).

Адвокат потерпевшего по делу Владимира Конкина Юлия Нитченко и Виктория Шошина, представляющая интересы обвиняемой Анны Андриановой, рассказали NEWS.ru своё видение причин трагедии. Версии оказались очень разными.

Адвокат Конкина: обвиняемая не раскаивается

— Кроме Андриановой на возможную причастность к смерти Софии Конкиной проверяли её сожителя Михаила. Что установило следствие?

— Михаилу не был присвоен статус подозреваемого. Подозреваемая — именно директор фитнес-клуба, возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Относительно сожителя Софии Михаила у Владимира Алексеевича Конкина было подозрение, что этот мужчина неожиданно и странно ворвался в жизнь Софии. И Владимир Алексеевич настоял на проверке возможной причастности Михаила Серова к смерти Софии Конкиной.

София Конкина konkinasofia/facebook.com

Следственный комитет детально проверил эту версию.

Информация о причастности Михаила к смерти дочери Владимира Алексеевича не подтвердилась. И СК вернулся к основной версии о привлечении к ответственности директора фитнес-центра. Согласно экспертизе, смерть Софии Конкиной наступила в результате асфиксии путём попадания воды в дыхательные пути.

— Но умерла она не в фитнес-центре, а в больнице.

— Да, в больнице. Однако это было следствием того, что она захлебнулась в воде в фитнес-центре и никто не оказывал помощь. Так как не было ни доктора, ни инструктора.

— Есть версия, что дочь Владимира Конкина захлебнулась рвотными массами, так как якобы находилась в нетрезвом состоянии. Это правда?

— Я слухи не буду комментировать. Это клевета. Есть официальный документ — судмедэкспертиза. Иных документов в материалах уголовного дела нет.

Про алкоголь — не подтверждено. Человек умер оттого, что рядом не оказалось врачей, которые оказали бы квалифицированную помощь.

— Подсудимая вину не признаёт?

— Нет. Не раскаивается. Говорит: я ни в чём не виновата, я её (Софию Конкину. — NEWS.ru) не топила. Но обвинение предъявлено не потому, что «директор лично утопила Софию», а потому что в фитнес-центре не оказалось врачей.

Наказание по данной статье предусматривает до шести лет лишения свободы. Исходя из судебной практики, при непризнании вины, когда человек не раскаивается, не возмещает вред потерпевшей стороне, вероятен исход, что обвиняемая получит три-четыре года лишения свободы. И не условно, а с отбыванием в колонии-поселении. Учитывая её позицию, что «я не виновата, я не топила», будем просить самого строгого наказания.

— Как чувствует себя Владимир Алексеевич?

— У него неудовлетворительное состояние.

Владимир Конкин Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Хронические заболевания (он ведь инвалид второй группы, ему была сделана операция на сердце) и эта стрессовая ситуация негативно сказались на нём. У него нет желания общаться с прессой. Эту роль он доверил мне.

Он очень недоволен негативом, который пресса, в особенности ток-шоу на федеральном канале, вылили на его семью после смерти Софии, говорит, что если так дальше будет происходить (снова будут негативные передачи. — NEWS.ru), «я не доживу до конца суда, сердце не выдержит».

Ему очень тяжело. У человека горе, надо ему сопереживать, соболезновать.

Виктория Шошина: потерпевшие умалчивают об алкоголе в крови Софии Конкиной

Адвокат обвиняемой Анны Андриановой Виктория Шошина рассказала NEWS.ru, что по её мнению, смерть Софии Конкиной наступила в результате несчастного случая. Сторона защиты придерживается позиции, что в ЧП «есть вина самой Софии, как бы ни было горько об этом говорить».

По словам адвоката, экспертиза показала наличие алкоголя в крови Софии Конкиной, но потерпевшая сторона «почему-то умалчивает об этом». Виктория Шошина выразила мнение, что София Конкина, заключившая на сайте фитнес-центра договор, один из пунктов которого запрещает нахождение в заведении в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, нарушила его.

Защитница Анны Андриановой настаивает на том, что Софии Конкиной стало плохо не в бассейне, а в купели при фитнес-центре, глубина воды в которой составляет не более 1,5 метра. Дочь артиста, добавила Шошина, в момент обнаружения стояла ногами на полу, была наклонена вперёд, лицом в воду, не звала на помощь и не совершала никаких активных действий. В помещении, как отметила адвокат подсудимой, находились другие люди, однако никаких призывов о помощи к ним, по её словам, не было.

Виктория Шошина подчеркнула: по имеющейся у неё информации, внимание посетителей фитнес-центра привлекла неестественная поза Софии Конкиной, долгое время находившейся без движения. Она заверила, что пострадавшую вытащили из воды и «стали немедленно оказывать помощь». Спасением дочери артиста занимался инструктор, обладающий навыками оказания первичной медпомощи и соответствующим разрешением, отметила адвокат. Со слов Шошиной, когда инструктор делал Софии Конкиной искусственное дыхание, вышло содержимое её желудка, которое было красного цвета. Адвокат не исключила, что это могло быть вином.

Стороны защиты и обвинения не расходятся лишь в одном: прибывшие на место врачи скорой помощи пытались реанимировать дочь артиста и доставили её в больницу, где София Конкина умерла. Причину смерти 32-летней женщины предстоит установить суду.