«Я давно стала американкой»: куда пропала актриса Ирина Шмелева

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Заслуженная артистка России Ирина Шмелева в 1998 году эмигрировала в Америку. Как она живет сейчас, чем занимается, почему уехала?

Чем известна Шмелева

Ирина Шмелева родилась 24 января 1961 года в Кушве Свердловской области.

После окончания школы в 1979–1980 годах работала массовиком в Кушвинском Дворце культуры. Далее отправилась в Москву, где ей удалось стать студенткой театрального вуза. В 1984 году окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина.

В кино Шмелева дебютировала в 1982 году в картине «Покровские ворота». Также актриса снималась в лентах «Слезы капали», «Найти и обезвредить», «Человек с аккордеоном», «Битва за Москву», «Кин-дза-дза!», «Без сына не приходи!», «Бабник», «Ловушка для одинокого мужчины», «Божья тварь», «Трагедия 20-го века», «Триста лет спустя», «Час Волкова», «Лорд. Пес-полицейский» и других.

Всего в ее фильмографии 38 работ.

Что известно о личной жизни Шмелевой

Ирина Шмелева встречалась с однокурсником Алексеем Масловым, но когда она забеременела, то артист отказался жениться на ней. Тогда Шмелева сделала аборт.

Первый муж актрисы — скульптор Иосиф Кавалерчик. Он был на 10 лет старше избранницы. Поженились спустя два месяца после знакомства, а спустя полгода развелись. Шмелева ушла от супруга, поскольку влюбилась в другого мужчину.

«Я сходила с ума, не могла ложиться в постель с мужем, сидела у кровати и плакала. Йосик, конечно, понимал мое состояние, но лишних вопросов не задавал. Надеялся, наверное, что все пройдет. Не прошло... И я ушла. Тихо, без скандала собрала вещи и переехала в съемную квартиру», — вспоминала она.

Однако возлюбленный Шмелевой был женат и уходить из семьи не захотел. В итоге пара рассталась. Его имя она не раскрывает.

Второй супруг — программист Николай Боголюбов. Пара поженилась в 1989 году. Актриса рассказывала, что мужчина любил погулять с другими женщинами, причем делал это открыто.

«Он меня совершенно не стеснялся, общался со своими подружками открыто. Может, именно поэтому мы и не расстались. Если бы тайком бегал на свидания, пытался скрыть, был пойман с поличным — ушла бы не задумываясь. А так это напоминало детскую игру. Все его загулы, подружки, романы были какими-то несерьезными», — объясняла Шмелева.

Почему Шмелева уехала в США, как живет сейчас

В 1998 году Николаю Боголюбову предложили работу в США. Ирина Шмелева эмигрировала вместе с супругом. В Америке она поступила в Нью-Йоркский университет. Сначала Шмелева хотела стать дизайнером, но вскоре поняла, что маркетинг ей нравится больше, и обучилась на специалиста по массовым коммуникациям.

Шмелева также работала на американском телевидении — сначала корреспондентом, а затем автором и ведущей двух программ.

«При знакомстве с американцами вообще помалкивала, что актриса. Потому что в Америке так представляется каждая официантка, мечтающая покорить Голливуд. Тем более термин „заслуженная“ тут никто не понимает», — объясняла она.

После окончания университета Шмелева открыла собственную фирму по пиару и маркетингу. Сначала офис компании располагался в Бруклине, а через некоторое время переехал на Манхэттэен.

«Я давно стала американкой, деловой женщиной, день которой заполнен встречами и переговорами. Новое образование, новая работа, новая жизнь», — рассказывала артистка.

Периодически Шмелева приезжала в Россию. Например, в 2016 году она снялась в картине «Деньги».

Сейчас Шмелева по-прежнему живет в США, работает риелтором. Актриса отмечала, что весь ее день занят деловыми встречами и переговорами.

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