«Я буквально бросилась навстречу этой любви»: куда пропала Анна Ардова

Фото: Persona Stars/053

Анна Ардова

Актриса Анна Ардова недавно появилась в шоу «Поймай меня, если сможешь», чем привлекла к себе внимание. Как живет артистка, что известно о ее работах в кино и личной жизни?

За что Ардова пристыдила Соседова

Актриса раскритиковала члена жюри шоу «Поймай меня, если сможешь», музыкального критика Сергея Соседова. Ардовой не понравилось, что шоумен назвал одну из участниц передачи «круглой кукляшкой». Артистка пристыдила музыкального критика и подчеркнула, что тот должен следить за речью и держать себя в руках.

«Не надо называть ее так, ну пожалуйста. Это очень некрасиво, очень! Ну держите себя в руках. Прекрасная барышня, невероятной красоты. Не надо вот так говорить», — заявила Ардова.

Критик признал свою ошибку и отметил, что постарается выбирать выражения. Соседов также обратил особое внимание на то, что не вкладывал в свои слова ничего оскорбительного и не хотел обидеть конкурсантку. При этом уже следующего выступающего Соседов назвал «жиденьким Басковым».

Где сейчас Анна Ардова

За плечами актрисы более 100 ролей в кино. В 2024 году должны состояться премьеры картин «Скрытые мотивы», «Медовый месяц», «До луны и обратно» и «Близкое счастье». Все перечисленные ленты находятся сейчас на стадии производства.

В прошлом году Ардова сыграла главную роль в сериале «Спасти единственного сына». Актриса воплотила на экране образ врача Лики Булатовой. Героиня Ардовой вместе с бывшим мужем отправляется в Грецию на поиски сына, который, по информации ФСБ, мог примкнуть к сирийским боевикам.

Что известно о личной жизни Анны Ардовой

Первым супругом актрисы был заслуженный артист России Даниил Спиваковский. С ним она познакомилась на первом курсе ГИТИСа. Поначалу молодые люди просто дружили.

«Как-то Даня попросил меня помочь убрать его комнату в коммуналке. Покончив с пылью и грязью, мы сидели, о чем-то, как обычно, болтали, и вдруг я почувствовала, что этот человек очень сильно меня любит. Будто глаза открылись... И я буквально бросилась навстречу этой любви. Даже, честно признаюсь, сама на Даню накинулась с поцелуями — он-то от робости совсем задеревенел», — вспоминала Ардова в одном из интервью.

Брак распался из-за скандалов. Пара развелась за месяц до первой годовщины.

После этого в жизни актрисы случился мимолетный роман с Сергеем Соколовым. Отношения оборвались после того, как Ардова забеременела. Актриса родила дочь и назвала ее Соней. Сергей не участвовал в жизни ребенка, поэтому артистка сказала, что тот не отец, а только автор.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Анна Ардова

Когда Ардова была беременна, в нее влюбился Александр Шаврин. Мужчина ухаживал за актрисой, несмотря на то что она носила под сердцем чужого ребенка.

«И „выгуливал“ мой живот по улицам. А я и не подозревала, что он меня любит. Сашка как-то признался нашей общей подруге: „Мне так Ардова нравится. Только она все со своим хахалем отношения выясняет“», — вспоминала артистка.

Однажды Шаврин приехал к Анне и заявил, что она его жена, а Соня — дочь. В скором времени после свадьбы в браке появился общий ребенок актеров, сын Антон. Отношения Ардовой и Шаврина продлились 20 лет, однако в 2017 году артистка решила развестись.

«Мы разошлись по моей инициативе, он не хотел. Я его попросила, чтобы отпустил, потому что с „братьями“ не живут. Единственное, что разводиться официально не хотел. Говорил, что достаточно будет, если разъедемся», — рассказывала Ардова.

30 декабря 2017-го Шаврин умер от рака. Скоропостижная кончина бывшего супруга ударила по актрисе, однако она смогла справиться с потерей и даже начала ходить на свидания.

Дочь актрисы вышла замуж два года назад, а сын от Шаврина женился прошлой осенью. Наследники актрисы пока не подарили ей внуков.

«Жду и хочу внуков и внучек. Ясное дело, слово „бабушка“ мне не очень нравится. Я попрошу, чтобы меня называли Анечкой», — шутила Ардова.

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