Warner Bros. проведёт свой аналог Comic Con

https://static.news.ru/photo/494b6986-b070-11ea-ac11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания Warner Bros. планирует провести свой аналог фестиваля Comic Con. Событие, получившее название DC FanDome, состоится в режиме онлайн.

Зрители фестиваля получат возможность узнать больше о продолжении фильма «Чудо-женщина», «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном и «Отряде самоубийц», постановщиком которого выступил Джеймс Ганн. Кроме того, организаторы проведут разговор о режиссёрской версии «Лиге справедливости» Зака Снайдера, «Аквамене» и «Шазаме», сообщает The Wrap.

DC FanDome позволит нам предоставить фанатам со всего мира захватывающую и беспрецедентную возможность пообщаться со всеми любимыми персонажами DC, а также с теми невероятно талантливыми людьми, которые показывают их на страницах комиксов и на экранах, — заявила исполнительный директор Warner Bros. Энн Сарнофф.

После окончания трансляции в прямом эфире видео будет доступно в течение суток для всех желающих на сайте dcfandome.com.

Как писал NEWS.ru, ежегодный фестиваль Star Wars Celebration, посвящённый вселенной «Звёздных войн», отложили на два года. Организаторы приняли решение с учётом последствий пандемии коронавируса.