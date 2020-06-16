Warner Bros. проведёт свой аналог Comic Con

Компания Warner Bros. планирует провести свой аналог фестиваля Comic Con. Событие, получившее название DC FanDome, состоится в режиме онлайн.
Зрители фестиваля получат возможность узнать больше о продолжении фильма «Чудо-женщина», «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном и «Отряде самоубийц», постановщиком которого выступил Джеймс Ганн. Кроме того, организаторы проведут разговор о режиссёрской версии «Лиге справедливости» Зака Снайдера, «Аквамене» и «Шазаме»,
DC FanDome позволит нам предоставить фанатам со всего мира захватывающую и беспрецедентную возможность пообщаться со всеми любимыми персонажами DC, а также с теми невероятно талантливыми людьми, которые показывают их на страницах комиксов и на экранах, — заявила исполнительный директор Warner Bros. Энн Сарнофф.
После окончания трансляции в прямом эфире видео
Как писал NEWS.ru, ежегодный фестиваль Star Wars Celebration, посвящённый вселенной «Звёздных войн», отложили на два года. Организаторы приняли решение с учётом последствий пандемии коронавируса.
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