Warner Bros. опубликовала первый тизер четвёртой «Матрицы»

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала на своём Youtube-канале первый тизер четвёртого по счёту фильма серии «Матрица», который носит название «Матрица: Воскрешения». В 16-секундном видео показали красную и синюю таблетки и надпись «Выбор за тобой». Как
Компания также создала сайт, посвященный премьере фильма. Входящему
Ранее кинокомпания показала трейлер фильма, в котором главный герой Томас Андерсон в исполнении Киану Ривза проходит терапию и не помнит, что такое Матрица. Потом он встречает Тринити, и они не могут друг друга вспомнить. После этого Андерсон видит человека, похожего на Морфеуса, который предлагает ему красную таблетку.