Warner Bros. опубликовала первый тизер четвёртой «Матрицы»

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала на своём Youtube-канале первый тизер четвёртого по счёту фильма серии «Матрица», который носит название «Матрица: Воскрешения». В 16-секундном видео показали красную и синюю таблетки и надпись «Выбор за тобой». Как следует из ролика, первый полноценный трейлер картины выйдет 9 сентября 2021 года.

Компания также создала сайт, посвященный премьере фильма. Входящему предлагается выбрать одну из таблеток и кликнуть на её изображение, после чего на экране появляется еще один тизер к картине. При последовательном клике на одну и ту же «таблетку» кадры в тизере меняются: в одном из роликов можно увидеть Тринити (Кэри-Энн Мосс) и бой длинноволосого Нео (Киану Ривз) с чернокожими агентами. Из одного из роликов с «синей таблеткой» следует, что Нео существует в реальности Матрицы и по неизвестной причине принимает синие таблетки.

Ранее кинокомпания показала трейлер фильма, в котором главный герой Томас Андерсон в исполнении Киану Ривза проходит терапию и не помнит, что такое Матрица. Потом он встречает Тринити, и они не могут друг друга вспомнить. После этого Андерсон видит человека, похожего на Морфеуса, который предлагает ему красную таблетку.