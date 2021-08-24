Warner Bros. раскрыла название четвёртой «Матрицы»

Кинокомпания Warner Bros. раскрыла название новой части фильма «Матрица» и показала некоторые кадры фильма. Об этом сообщило издание The Hollywoodreporter.

Фильм выйдет под названием The Matrix Resurrections — «Воскрешение матрицы». В трейлере главный герой Томас Андерсон в исполнении Киану Ривза проходит терапию и не помнит, что такое Матрица. Потом он встречает Тринити (Керри-Энн Мосс), и они опять не могут друг друга вспомнить. И затем Андерсон видит человека, похожего на Морфеуса, который предлагает красную таблетку.

В трейлере есть переклички с прошлыми частями трилогии: герой видит свою старую версию, показаны другие похожие кадры.

У первой части «Матрицы», снятой в 1999 году, на счету четыре награды кинопремии «Оскар» — за лучшие звук, монтаж, монтаж звука и визуальные эффекты.

Ранее американский актёр Яхья Абдул-Матин II раскрыл некоторые детали съёмок долгожданного продолжения боевика. Он назвал технологии кинопроизводства амбициозными и сравнил их с самой Матрицей.