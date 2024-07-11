«Вытянул все деньги»: брошенная Аффлеком Лопес обвинила его в жадности Radar: Лопес собирается отобрать у Аффлека половину его состояния в $150 млн

Фото: Carlos Tischler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дженнифер Лопес

Голливудская актриса Дженнифер Лопес намерена отомстить своему супругу Бену Аффлеку, за то, что он решил с ней расстаться, пишет издание Radar. Звезда заявила, что муж «тянул из нее деньги», потому что не платил за совместный отдых и даже еду. Теперь обиженная Лопес хочет ударить Аффлека «по больному», забрав у него половину состояния в $150 млн, говорится в сообщении.

Инсайдеры сообщают, что 51-летний скряга Бен всегда ворчал по поводу траты денег, поэтому Дженнифер оплачивала большую часть расходов, и теперь она чувствует, что он у нее «в долгу». Она платила за частный самолет, отели и питание, одежду, кофе, бензин. Она также заплатила львиную долю и за особняк за $60 млн, который они купили. Дженнифер уверяет, что Бен вытянул из нее все деньги. И после того, как он ее бросил, она настроена мстить и жаждет крови, — сообщает издание.

Ранее Аффлек забрал личные вещи из особняка, в котором жил вместе с Лопес.В этот момент певица находилась на отдыхе в итальянской провинции Салерно.

Звезда фильма «Давайте потанцуем» отдыхала в коммуне Позитано и делилась с подписчиками деталями своего отпуска. Пользователи предположили, что Лопес хочет привлечь внимание супруга красивыми снимками. Однако вскоре выяснилось, что, пока артистка грелась под итальянским солнцем, Аффлек перевез свои вещи из особняка в Беверли-Хиллз в новое жилье, которое он сейчас снимает.