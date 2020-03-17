Музыкально-поэтический вечер с участием актрисы театра и кино Дарьи Мороз и художественного руководителя фестиваля ArsLonga пианиста Ивана Рудина состоится в столичном парке «Зарядье» 17 марта — в первый день закрытия всех театров и концертных залов Москвы.
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По словам гендиректора «Зарядья» Ольги Жуковой, в сложной ситуации музыка и искусство «поможет людям не упасть духом».
Мы рады, что у нас есть очень необычная возможность сказать всем ценителям музыки со сцены великолепного зала — жизнь продолжается! — заявила она.
Ранее NEWS.ru писал, что в кинотеатры, музеи, театры, цирки и филармонии, подведомственные Министерству культуры РФ, из-за пандемии коронавируса будут пускать только в медицинских масках. Об этом сообщили в ведомстве.
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