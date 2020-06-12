Выставки «Гаража» будут доступны по билетам с фиксированным временем

https://static.news.ru/photo/36a779d0-acb2-11ea-8ef0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Garage Museum of Contemporary Art/facebook.com

Свои двери для посетителей открывает московский Музей современного искусства «Гараж». С 16 июня выставочные проекты можно будет посетить по билетам с указанным временным интервалом. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Посещение выставок возможно с 16 июня только по билетам с фиксированным временем входа. Все существующие в музее льготы сохраняются. Пройти на выставки можно только в указанный на билете временной интервал, например, с 11:00 до 11:30, — сказано в сообщении.

Кроме того, в каждом пространстве музея будут действовать ограничения по числу гостей. Билеты можно будет купить с 15 июня. В пресс-службе предупредили, что войти в «Гараж» можно будет со стороны площади Искусств, а выйти — с противоположной стороны, на аллею Парка Горького.

Гостей также предупредили, что без маски на выставки не пустят, а также порекомендовали надеть ещё и перчатки. Дистанция в 1,5 метра между посетителями также обязательна, а для удобства её соблюдения перед входом в здание, информационной стойкой, центральной лестницей и в книжном магазине нанесена напольная разметка.

Как писал NEWS.ru, федеральные музеи и заповедники откроют парковые территории для посетителей с 16 июня. Работа объектов будет проводиться с соблюдением рекомендаций по профилактике коронавируса.