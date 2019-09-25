https://static.news.ru/photo/0cf45510-e023-11e9-9df4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Исторический музей подготовил для жителей и гостей столицы выставку тактильных экспонатов с копиями уникальных археологических находок и знаковых памятников Древней Руси и Московского царства.

Все представленные предметы, выполненные в основном из искусственного мрамора, камня и бронзы, можно будет потрогать. Некоторые копии представят в увеличенном виде.

На создание этого проекта нас вдохновил мировой опыт. На таких выставках посетители знакомятся с великими произведениями искусства по слепкам — их можно трогать руками, не боясь получить замечания от музейного смотрителя, — отметили в пресс-службе культурного учреждения.

Там отметили, что такие выставки подходят для незрячих и слабовидящих людей, а также детей, которые очень любят подобные экспонаты.

Посетители с ограниченными возможностями смогут бесплатно ознакомиться с коллекцией при предъявлении соответствующего документа.

Помимо этого, всем посетителям предоставят мультимедийные гиды с подробной информацией о каждом предмете, передаёт mos.ru.

Всего музей подготовил 18 исторических копий. Увидеть их можно с 2 октября до 4 ноября, сообщает « Москва 24 ».

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