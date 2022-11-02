Выставка об истории российского дизайна пополнилась современными работами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Обновленная экспозиция выставки «История российского дизайна. Избранное IV» в Новой Третьяковке

В Западном крыле Новой Третьяковки открылась обновленная выставка Московского музея дизайна «История российского дизайна. Избранное IV». В экспозиции появилось порядка 70 новых экспонатов, которые относятся к современному дизайну.

Новые работы относятся к актуальному предметному, графическому, промышленному и фешен-дизайну. Акцент сделан на исторические связи, аналогии и параллели. Дизайнеры охотно обращаются к русскому авангарду, к сюжетам и мотивам эпохи «оттепели», культовым советским предметам и предлагают их новое прочтение.

Проект «История российского дизайна. Избранное» впервые представили публике в начале декабря 2021 года, с тех пор она периодически пополняется. Обновленная выставка будет работать до 31 января.

Кадры экспонатов выставки «История российского дизайна. Избранное IV» — в галерее NEWS.ru.